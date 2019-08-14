Утиски прав українців в ООН: Британія зробила важливу заяву в ООН

Постійна представниця Великої Британії у Раді Безпеки ООН Карен Пірс під час засідання органу наголосила на жахливих порушеннях міжнародного гуманітарного права в окупованому Криму. Вона, зокрема, заявила, що жителі півострова з українським громадянством – позбавлені доступу до базових послуг, оскільки змінювати своє громадянство вони не збираються.

За словами Пірс, у світі існує кілька регіонів, де можна спостерігати катастрофічну ситуацію з дотриманням гуманітарного права, і Крим є одним із таких місць.

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"Всупереч міжнародному гуманітарному праву, в Криму українським громадянам, які не побажали змінювати своє громадянство, відмовляють у доступі до базових послуг", – зазначила Пірс.

Також вона згадала про порушення міжнародного гуманітарного права в Південному Судані, Малі, африканському регіоні Сахель і Сирії. Постпред Великої Британії підркеслила, що всі сторони повинні повною мірою дотримуватися правосуддя перехідного періоду для того, щоб відновити суспільний лад.

Зауважимо, що цим порушення прав у Криму не обмежуються. Окупанти також тут переслідують кримських татар, здійснюючи у їхніх домівках обшуки та опісля заарештовуючи невинних людей. Крім того, на півострові у жахливих умовах утримують українських політв’язнів. Зокрема, важкохворому політв’язню Едему Бекірову нещодавно продовжили арешт.