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      Утиски прав українців в ООН: Британія зробила важливу заяву в ООН

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      Постпред Великої Британії в ООН Карен Пірс
      Постпред Великої Британії в ООН Карен Пірс / Соцмережі

      Постійна представниця Великої Британії у Раді Безпеки ООН Карен Пірс під час засідання органу наголосила на жахливих порушеннях міжнародного гуманітарного права в окупованому Криму. Вона, зокрема, заявила, що жителі півострова з українським громадянством – позбавлені доступу до базових послуг, оскільки змінювати своє громадянство вони не збираються.

      За словами Пірс, у світі існує кілька регіонів, де можна спостерігати катастрофічну ситуацію з дотриманням гуманітарного права, і Крим є одним із таких місць.

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      "Всупереч міжнародному гуманітарному праву, в Криму українським громадянам, які не побажали змінювати своє громадянство, відмовляють у доступі до базових послуг", – зазначила Пірс.

      Також вона згадала про порушення міжнародного гуманітарного права в Південному Судані, Малі, африканському регіоні Сахель і Сирії. Постпред Великої Британії підркеслила, що всі сторони повинні повною мірою дотримуватися правосуддя перехідного періоду для того, щоб відновити суспільний лад.

      Зауважимо, що цим порушення прав у Криму не обмежуються. Окупанти також тут переслідують кримських татар, здійснюючи у їхніх домівках обшуки та опісля заарештовуючи невинних людей. Крім того, на півострові у жахливих умовах утримують українських політв’язнів. Зокрема, важкохворому політв’язню Едему Бекірову нещодавно продовжили арешт.

      якими ще гучними діями відзначалися окупанти у Криму:
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      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія ООН Новини Криму Анексія Криму Великобританія
      Джерело: 24 канал
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