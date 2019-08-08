Окупанти продовжили арешт важкохворому бранцю Едему Бекірову

Окупаційний "верховний суд Криму" продовжив арешт політв'язню Едему Бекірову та залишив його під варто до 11 жовтня. Крім того, вже 15 серпня цей же суд вирішуватиме, який міський суд розглядатиме кримінальну справу бранця.

Втім етапування, наприклад, до Красноперекопського суду Едем Бекіров зі своїм станом здоров'я може не витримати, наголошує омбудсмен Людмила Денісова.

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Захисники пана Бекірова надали всі необхідні для зміни запобіжного заходу на домашній арешт документи щодо стану здоров’я та наявності житла на території Криму. Однак тримання під вартою вперто продовжують, не забезпечивши тяжкохворій людині відповідний медичний догляд і не допускаючи незалежних лікарів,

– заявила Денісова.

Вона наголошує, що лише тиск міжнародної спільноти на окупаційну російську владу може врятувати життя українця.

Що відомо про Бекірова та його арешт?Едем Бекіров, кримськотатарський активіст, народився у 1961 році і постійно мешкав у Херсонській області. Російські силовики затримали його на адміністративній межі з Кримом 12 грудня 2018 року.



Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що активіст їхав до Криму, аби відвідати матір та інших родичів. Однак окупаційна влада підозрює його у транспортуванні понад 10 кілограмів тротилу та 190 бойових патронів. Сам активіст всі звинувачення відкидає.



Напередодні з'явилась інформація, що у політв'язня защемлення нерва у хребті. Адвокат Бекірова Олексій Ладін припускає, що це могло відбутися через неналежні умови тримання. Через проблеми зі спиною українець не міг навіть встати з ліжка.