22:12
8 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦІЇ АТАМБАЄВА РИНОК ЗЕМЛІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Зюганов проти Америки. Як Рашка скомуніздила безпілотник
      Вєсті Кремля
      21:26, сьогодні
      Вєсті.UA: "Кінець" епохи бідності. Надя Савченко чкурнула на Північ – нове завдання Путіна?
      Вєсті.UA
      19:49, сьогодні
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦІЇ АТАМБАЄВА РИНОК ЗЕМЛІ

      Окупанти продовжили арешт важкохворому бранцю Едему Бекірову

      33 Читать новость на русском
      Денісова: Бекіров може не пережити етапування до Красноперекопська
      Денісова: Бекіров може не пережити етапування до Красноперекопська / uatv.ua

      Окупаційний "верховний суд Криму" продовжив арешт політв'язню Едему Бекірову та залишив його під варто до 11 жовтня. Крім того, вже 15 серпня цей же суд вирішуватиме, який міський суд розглядатиме кримінальну справу бранця.

      Втім етапування, наприклад, до Красноперекопського суду Едем Бекіров зі своїм станом здоров'я може не витримати, наголошує омбудсмен Людмила Денісова.

      Важливо: Виконайте свій обов'язок, – дочка важкохворого бранця Бекірова звернулася до Зеленського

      Захисники пана Бекірова надали всі необхідні для зміни запобіжного заходу на домашній арешт документи щодо стану здоров’я та наявності житла на території Криму. Однак тримання під вартою вперто продовжують, не забезпечивши тяжкохворій людині відповідний медичний догляд і не допускаючи незалежних лікарів,
      – заявила Денісова.

      Вона наголошує, що лише тиск міжнародної спільноти на окупаційну російську владу може врятувати життя українця.

      Що відомо про Бекірова та його арешт?Едем Бекіров, кримськотатарський активіст, народився у 1961 році і постійно мешкав у Херсонській області. Російські силовики затримали його на адміністративній межі з Кримом 12 грудня 2018 року.

      Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що активіст їхав до Криму, аби відвідати матір та інших родичів. Однак окупаційна влада підозрює його у транспортуванні понад 10 кілограмів тротилу та 190 бойових патронів. Сам активіст всі звинувачення відкидає.

      Напередодні з'явилась інформація, що у політв'язня защемлення нерва у хребті. Адвокат Бекірова Олексій Ладін припускає, що це могло відбутися через неналежні умови тримання. Через проблеми зі спиною українець не міг навіть встати з ліжка.

      blog_ava
      Туреччину сколихнув землетрус: є постраждалі, на курортах паніка – фото та відео
      сьогодні
      19550
      Теги: Новини України Новини політики Кримські татари Українці в полоні РФ Анексія Криму Людмила Денісова
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Жестокие пытки ФСБ, жизнь на правах изгоев и условия возвращение Крыма Украине: новости Крымнаша
      сьогодні , 22:00 Жестокие пытки ФСБ, жизнь на правах изгоев и условия возвращение Крыма Украине: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 95
      Як створити успішний стартап та потрапити у Кремнієву долину: розмова з Володимиром Заставним
      сьогодні , 21:04 Як створити успішний стартап та потрапити у Кремнієву долину: розмова з Володимиром Заставним
      352
      Розтрощений спокій: світові ЗМІ про штурм резиденції екс-президента Киргизстану
      сьогодні , 21:00 Розтрощений спокій: світові ЗМІ про штурм резиденції екс-президента Киргизстану
      Світлана Попова 490
      Чи потрібен мораторій: що ви знаєте про земельну реформу
      сьогодні , 19:33 Чи потрібен мораторій: що ви знаєте про земельну реформу
      Яніна Ткачук 841
      Казино в законі: легалізація азартних ігор – хороша ідея, проте є "але"
      сьогодні , 17:35 Казино в законі: легалізація азартних ігор – хороша ідея, проте є "але"
      Артем Овдієнко 469
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук