Оккупанты продлили арест тяжелобольному пленнику Эдему Бекирову

Оккупационный "верховный суд Крыма" продлил арест политзаключенному Эдему Бекирову и оставил его под стражей до 11 октября. Кроме того, уже 15 августа этот же суд будет решать, какой городской суд будет рассматривать уголовное дело пленника.

Впрочем этапирование, например, в Красноперекопский суд Эдем Бекиров со своим состоянием здоровья может не выдержать, отмечает омбудсмен Людмила Денисова.

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Защитники господина Бекирова предоставили все необходимые для изменения меры пресечения на домашний арест документы о состоянии здоровья и наличии жилья на территории Крыма. Однако содержание под стражей упорно продлевают, не обеспечив тяжелобольному человеку соответствующий медицинский уход и не допуская независимых врачей,

– заявила Денисова.

Она подчеркивает, что только давление международного сообщества на оккупационную российскую власть может спасти жизнь украинца.

Что известно о Бекирове и его аресте?

Эдем Бекиров – крымскотатарский активист, родился в 1961 году и постоянно проживал в Херсонской области. Российские силовики задержали его на административной границе с Крымом 12 декабря 2018 года.



Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что активист ехал в Крым, чтобы навестить мать и других родственников. Однако оккупационная власть подозревает его в транспортировке более 10 килограммов тротила и 190 боевых патронов. Сам активист все обвинения отвергает.



Накануне появилась информация, что в политзаключенного защемление нерва в позвоночнике. Адвокат Бекирова Алексей Ладин предполагает, что это могло произойти из-за ненадлежащих условий содержания. Из-за проблем со спиной украинец не мог встать с постели.