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      Оккупанты продлили арест тяжелобольному пленнику Эдему Бекирову

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      Денисова: Бекиров может не пережить этапирование в Красноперекопск
      Денисова: Бекиров может не пережить этапирование в Красноперекопск / uatv.ua

      Оккупационный "верховный суд Крыма" продлил арест политзаключенному Эдему Бекирову и оставил его под стражей до 11 октября. Кроме того, уже 15 августа этот же суд будет решать, какой городской суд будет рассматривать уголовное дело пленника.

      Впрочем этапирование, например, в Красноперекопский суд Эдем Бекиров со своим состоянием здоровья может не выдержать, отмечает омбудсмен Людмила Денисова.

      Важно: Выполните свой долг, – дочь тяжелобольного пленника Бекирова обратилась к Зеленскому

      Защитники господина Бекирова предоставили все необходимые для изменения меры пресечения на домашний арест документы о состоянии здоровья и наличии жилья на территории Крыма. Однако содержание под стражей упорно продлевают, не обеспечив тяжелобольному человеку соответствующий медицинский уход и не допуская независимых врачей,
      – заявила Денисова.

      Она подчеркивает, что только давление международного сообщества на оккупационную российскую власть может спасти жизнь украинца.

      Что известно о Бекирове и его аресте?
      Эдем Бекиров – крымскотатарский активист, родился в 1961 году и постоянно проживал в Херсонской области. Российские силовики задержали его на административной границе с Крымом 12 декабря 2018 года.

      Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что активист ехал в Крым, чтобы навестить мать и других родственников. Однако оккупационная власть подозревает его в транспортировке более 10 килограммов тротила и 190 боевых патронов. Сам активист все обвинения отвергает.

      Накануне появилась информация, что в политзаключенного защемление нерва в позвоночнике. Адвокат Бекирова Алексей Ладин предполагает, что это могло произойти из-за ненадлежащих условий содержания. Из-за проблем со спиной украинец не мог встать с постели.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Новости Украины Крымские татары Людмила Денисова Аннексия Крыма Украинцы в плену РФ
      Источник: 24 канал
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