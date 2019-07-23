00:04
24 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 БОРИС ДЖОНСОН ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Permesso di Солов'їний помьот. Путіна підмочили
      Вєсті Кремля
      21:03, 23 липня
      Вєсті. UA: Квест Луценка для Рябошапки. Традиції Наді Савченко повертаються
      Вєсті.UA
      20:20, 23 липня
      Гучні скандали, запеклі протистояння, кандидати-клони: що відомо про "мажоритарку" на Київщині
      ЦРУ
      09:00, 19 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Рух самавто у Союзі
      Згадати все
      00:46, 18 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 БОРИС ДЖОНСОН ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      У Криму побили туристів, які не захотіли платили за фото: відео

      1185 Читать новость на русском
      У Криму побили туристів за відмову платили за фото з орлом
      У Криму побили туристів за відмову платили за фото з орлом / Ілюстративне фото

      В окупованому Криму туристів побили фотографи, які пропонують робити світлини з орлом. Відпочивальники нарвалися на гнів підприємливих живодерів після того, як не захотіли платити за фото.

      Інцидент трапився з туристами у понеділок, 22 липня, біля стін Генуезької фортеці в курортному Судаку. Відео бійки оприлюднив користувач Facebook Сандро Киріак.

      Вам буде цікаво: "Їдуть одні злидні": в окупованому Криму нарікають на російських туристів

      За словами його друзів, які і надали відео, фотографи з орлами нав'язали свої послуги туристам і почали вимагати гроші. Коли ж відпочивальники відмовилися заплатити більше, вони накинулися на них натовпом і почали бити.

      На записі видно, як кілька чоловіків копають ногами туриста, а інші стоять поруч і спостерігають. При цьому торговець, що був поруч, поспішно відійшов від прилавка і сховався з кадру.

      Представники окупантів вже відреагували на інцидент і повідомили, що "поліція" вже займається бійкою. Проте, особи нападників і потерпілих поки не встановлені. 

      blog_ava
      Скільки місць у Раді отримають партії-переможці
      23 липня
      21956
      Теги: Новини України Новини політики Новини Криму Анексія Криму Світ тварин Сутички
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 23 липня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Обдирав людей на мільйони й відбувся штрафом у 17 тисяч: про афери у Дарницькому суді
      23 липня , 23:00 Обдирав людей на мільйони й відбувся штрафом у 17 тисяч: про афери у Дарницькому суді
      Тетяна Мартинюк 352
      Головні новини 23 липня: хто вбив Шеремета, мінування ЦВК і Рябошапка як генпрокурор
      23 липня , 22:20 Головні новини 23 липня: хто вбив Шеремета, мінування ЦВК і Рябошапка як генпрокурор
      2258
      Поездка равносильна смерти, геноцид крымчан и возрождение Ленина: новости Крымнаша
      23 липня , 22:00 Поездка равносильна смерти, геноцид крымчан и возрождение Ленина: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец
      Коли і на скільки зростуть ціни на квартири: чого чекати від ринку після виборів
      23 липня , 21:01 Коли і на скільки зростуть ціни на квартири: чого чекати від ринку після виборів
      2898
      Кандидати на посади міністрів та силовиків: прогнози і заяви
      23 липня , 21:00 Кандидати на посади міністрів та силовиків: прогнози і заяви
      Світлана Попова 13530
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук