У Криму побили туристів, які не захотіли платили за фото: відео

В окупованому Криму туристів побили фотографи, які пропонують робити світлини з орлом. Відпочивальники нарвалися на гнів підприємливих живодерів після того, як не захотіли платити за фото.

Інцидент трапився з туристами у понеділок, 22 липня, біля стін Генуезької фортеці в курортному Судаку. Відео бійки оприлюднив користувач Facebook Сандро Киріак.

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За словами його друзів, які і надали відео, фотографи з орлами нав'язали свої послуги туристам і почали вимагати гроші. Коли ж відпочивальники відмовилися заплатити більше, вони накинулися на них натовпом і почали бити.

На записі видно, як кілька чоловіків копають ногами туриста, а інші стоять поруч і спостерігають. При цьому торговець, що був поруч, поспішно відійшов від прилавка і сховався з кадру.

Представники окупантів вже відреагували на інцидент і повідомили, що "поліція" вже займається бійкою. Проте, особи нападників і потерпілих поки не встановлені.