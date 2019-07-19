"Їдуть одні злидні": в окупованому Криму нарікають на російських туристів

Жителі анексованого півострова скаржаться, що туристам з Росії нічого не треба: ані музеїв, ані сувенірів чи інших розваг. Росіяни, які відпочивають у Криму, відмовляються від будь-яких витрат.

Про бідних російських туристів кримчани пишуть у соцмережах. Декілька записів зі спільноти "Підслухано. Феодосія" оприлюднив у своєму Twitter блогер КРЫМский бандеровец.

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Крим заполонили багаті "расіянє". Вата з жахом чекає відкриття залізничного мосту – тоді, напевно, і сірники з сіллю свої везтимуть. Загалом, тужать за минулими часами,

– описав він ситуацію на півострові.

В оприлюднених блогером дописах кримчани скаржаться, що цього курортного сезону туристи "відморожені".

Крым заполонили бахатые расияне. Вата с ужасом ждет открытия ЖД моста - тогда, наверное, и спички с солью свои будут везти. В общем, тоскуют по былым временам: "Они (туристы) не отмороженные, просто они подумали, что в сказку попали, а сказка давно закончилась. Это полная жопа" pic.twitter.com/Iyb4mB5krh — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 18 июля 2019 г.



"У цьому році відпочивальники якісь відморожені. По музеях не ходять, нічого не купують, йдуть на своїй хвилі, ні на що не звертають уваги. Продажів ні у кого немає. Що трапилося цього року?" – написав анонімний користувач.

Під його дописом з’явилося безліч коментарів від жителів окупованого Криму.





Що пишуть про російських туристів у Криму/ скрін із соцмереж

"Їдуть лише бюджетники та інший мотлох", "Після відкриття залізниці ціни ще більше підскочать, а місцевим як жити з такими цінами?", "Вже приїжджають навіть зі своєю горілкою і тістом для чебуреків", "Їде контингент бухати і жерти, тваринам екскурсії не потрібні", "Вони не відморожені, просто думали, що в казку потрапили, а казка давно закінчилася. Це повна д*па", – написали вони.