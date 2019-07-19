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      "Їдуть одні злидні": в окупованому Криму нарікають на російських туристів

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      Окупована Феодосія
      Окупована Феодосія / скрін із відео

      Жителі анексованого півострова скаржаться, що туристам з Росії нічого не треба: ані музеїв, ані сувенірів чи інших розваг. Росіяни, які відпочивають у Криму, відмовляються від будь-яких витрат.

      Про бідних російських туристів кримчани пишуть у соцмережах. Декілька записів зі спільноти "Підслухано. Феодосія" оприлюднив у своєму Twitter блогер КРЫМский бандеровец.

      До теми: Все в смітті: з'явились нові фото пляжного сезону у Криму

      Крим заполонили багаті "расіянє". Вата з жахом чекає відкриття залізничного мосту – тоді, напевно, і сірники з сіллю свої везтимуть. Загалом, тужать за минулими часами,
      – описав він ситуацію на півострові.

      В оприлюднених блогером дописах кримчани скаржаться, що цього курортного сезону туристи "відморожені".


      "У цьому році відпочивальники якісь відморожені. По музеях не ходять, нічого не купують, йдуть на своїй хвилі, ні на що не звертають уваги. Продажів ні у кого немає. Що трапилося цього року?" – написав анонімний користувач.

      Під його дописом з’явилося безліч коментарів від жителів окупованого Криму.

      твіттер дописи Крим Росія туристи
      Крим туристи Росія
      Що пишуть про російських туристів у Криму/ скрін із соцмереж

      "Їдуть лише бюджетники та інший мотлох", "Після відкриття залізниці ціни ще більше підскочать, а місцевим як жити з такими цінами?", "Вже приїжджають навіть зі своєю горілкою і тістом для чебуреків", "Їде контингент бухати і жерти, тваринам екскурсії не потрібні", "Вони не відморожені, просто думали, що в казку потрапили, а казка давно закінчилася. Це повна д*па", – написали вони.

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      Теги: Новини політики Новини України Україна – Росія Новини Росії Анексія Криму Новини Криму Феодосія
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