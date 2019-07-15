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      Все в смітті: з'явились нові фото пляжного сезону у Криму

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      Крим тоне у смітті
      Крим тоне у смітті / Фото з соціальних мереж

      В окупованому Росією Криму розпочався курортний сезон. Однак замість відпочивальників півострів рясніє купою сміття.

      На фото опублікованих блогером RoksolanaToday&Крым помітно, що сміття лежить як на узбережжях, так і парках, де відпочивають люди. 

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      До прикладу, у курортному місті Судак безліч коробок, поліетиленових пакетів, пляшок тощо валяється просто біля моря. 

      У жахливому стані перебуває й парк-санторій "Ясна поляна". Він засмічений великою кількістю пляшок з-під алкоголю, які залишили після себе відпочивальники. 

      Потопає у смітті також окуповане місто Керч. На фото помітно, що на прибережній зоні до енергомоста сміттєві контейнери повністю переповнені, а сміття розкидане по пляжу.

       

      blog_ava
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      Теги: Україна – Росія Новини Росії Анексія Криму Новини Криму
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