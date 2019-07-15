Все в смітті: з'явились нові фото пляжного сезону у Криму

В окупованому Росією Криму розпочався курортний сезон. Однак замість відпочивальників півострів рясніє купою сміття.

На фото опублікованих блогером RoksolanaToday&Крым помітно, що сміття лежить як на узбережжях, так і парках, де відпочивають люди.

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До прикладу, у курортному місті Судак безліч коробок, поліетиленових пакетів, пляшок тощо валяється просто біля моря.

У жахливому стані перебуває й парк-санторій "Ясна поляна". Він засмічений великою кількістю пляшок з-під алкоголю, які залишили після себе відпочивальники.

Гаспра

Парк санатория " Ясная Поляна"

туристы гуляют pic.twitter.com/x0D9ki8ksi — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 15 липня 2019 р.

Потопає у смітті також окуповане місто Керч. На фото помітно, що на прибережній зоні до енергомоста сміттєві контейнери повністю переповнені, а сміття розкидане по пляжу.