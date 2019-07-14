"Вас не було – не смерділо": Крим страждає від нового екологічного лиха – фото та відео
Пляжі селища Коктебель в окупованому Криму стали справді небезпечними – історія з каналізаційними викидами продовжується. Хоч окупанти визнали, що концентрація шкідливих речовин там кілька разів перевищує допустимі норми, однак вирішувати проблему не поспішають.
Екологічною катастрофою також і на міському пляжі Керчі, де відчутний гострий запах каналізації, пише видання "Крим.Реалії".
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Так, результати дослідження окупантів показують, що вміст іона амонію перевищує норму в 168 разів. Не краща ситуація і за іншими показниками.
Про загрозливу ситуацію в окупованому Коктебелі місцеві жителі розповідали у соцмережах ще у перші дні липня. Водночас у тамтешній адміністрації країни-окупанта заявляють, що стурбовані жителі звернулись до них із цим питанням.
Кримчани в соцмережах називають те, що відбувається, екологічною катастрофою. Її наслідки видно на фото і відео, які місцеві публікують в соцмережах.
Місцевих оборює байдужість окупаційної влади Криму до ситуації в Коктебелі. На їхню думку, чиновники всіляко намагаються замовчувати проблему.
Однак проблеми не лише тут. Схожа ситуація спостерігається в багатьох інших регіонах Криму – забруднення морської води відчувається практично всюди.
Екологічною катастрофою називають ситуацію і на міському пляжі Керчі, де, за словами очевидців, відчувається гострий запах каналізації. Неприємний запах неабияк дошкуляє російським туристам.
Вас не було, не смерділо,
– пише один із користувачів.
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На проблему неприємного запаху і нечистот скаржаться жителі інших міст окупованого півострова – зокрема, Севастополя, Феодосії, Ялти, Алупки.