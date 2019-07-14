"Вас не було – не смерділо": Крим страждає від нового екологічного лиха – фото та відео

Пляжі селища Коктебель в окупованому Криму стали справді небезпечними – історія з каналізаційними викидами продовжується. Хоч окупанти визнали, що концентрація шкідливих речовин там кілька разів перевищує допустимі норми, однак вирішувати проблему не поспішають.

Екологічною катастрофою також і на міському пляжі Керчі, де відчутний гострий запах каналізації, пише видання "Крим.Реалії".

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Так, результати дослідження окупантів показують, що вміст іона амонію перевищує норму в 168 разів. Не краща ситуація і за іншими показниками.

Про загрозливу ситуацію в окупованому Коктебелі місцеві жителі розповідали у соцмережах ще у перші дні липня. Водночас у тамтешній адміністрації країни-окупанта заявляють, що стурбовані жителі звернулись до них із цим питанням.

Кримчани в соцмережах називають те, що відбувається, екологічною катастрофою. Її наслідки видно на фото і відео, які місцеві публікують в соцмережах.

Місцевих оборює байдужість окупаційної влади Криму до ситуації в Коктебелі. На їхню думку, чиновники всіляко намагаються замовчувати проблему.

Однак проблеми не лише тут. Схожа ситуація спостерігається в багатьох інших регіонах Криму – забруднення морської води відчувається практично всюди.

Тут подробнее про коктебельский капецhttps://t.co/OJZcgL3wwG — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) July 11, 2019

Екологічною катастрофою називають ситуацію і на міському пляжі Керчі, де, за словами очевидців, відчувається гострий запах каналізації. Неприємний запах неабияк дошкуляє російським туристам.

Вас не було, не смерділо,

– пише один із користувачів.

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На проблему неприємного запаху і нечистот скаржаться жителі інших міст окупованого півострова – зокрема, Севастополя, Феодосії, Ялти, Алупки.

Море со вкусом родной гавани https://t.co/8kDAY9dfF3 — Шановне Пандство (@crimeapanda) June 26, 2019

Царское село,Фиолент

по горам течет вода с вилл,домов,пансионатов и это в такую жару,не пересыхая текут ручейки и вместе с песком и землей прямо в море,вода мутная

туристам нормально...

довольны pic.twitter.com/CJjvhW5U5n — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) June 23, 2019

Ялта

"И тут решился и пошли на наш любимый пляж, это лодочная станция кто не узнал. А там море, воняет ГАВНОМ, извините за такие слова. Этих сливов не было раньше, это сто процентов, я туда на рыбалку часто ездил"-сходил на пляж житель pic.twitter.com/dxR2yrVyRj — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) June 9, 2019

Алупка

"Вчера на пляже чёрный бугор (или большом -называйте как хотите) после 16 часов выплыло из недр морских коричневое пятно. Отдыхающие в недоумении выскакивали на берег, выдергивали детей из воды"

добро пожаловать вам в вашу говень! pic.twitter.com/QNRBrz2t8B — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) June 18, 2019