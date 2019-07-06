В окупованому Криму панікують і протестують, щоб повернули воду з України

В окупованому Армянську пройшов пікет за відновлення водопостачання анексованого півострова Північно-Кримським каналом. Однак акція була заздалегідь узгоджена з окупаційною російською владою міста.

Організатори розповідають, що сподівалися побачити до 500 людей, пишуть "Крим.Реалії".

Що ще кажуть про проблему: На порозі катастрофи, – екс-представник президента в Криму про воду на півострові

Однак насправді до акції доєдналися близько 100-150. Переважна більшість – люди похилого віку.

Молодь, напевно, не цікавить дане питання, а зацікавить у серпні, коли температура зміниться і, можливо, повториться трагедія, яка була в минулому році (хімічні викиди на заводі "Кримський титан" у серпні 2018 року – 24 канал),

– пояснив організатор акції Владислав Пивовар.

Що відбувається із водою в окупованому Криму?

Україна забезпечувала до 85% потреб Криму у прісній воді через 400-кілометровий Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після анексії у 2014 році постачання припинили.



Влітку 2018 року окупований Крим накрила сильна засуха. Тоді пересохла одна з найбільших річок півострова – Біюк-Карасу. Її русло повністю висохло поблизу села Карасівка вище Білогірського водосховища. Українська влада зауважує, що екологічний стан в окупованому Росією Криму є катастрофічним. Більша частина півострова знищена посухою через нестачу води.



Раніше підземні води Криму поповнювала прісна вода із материкової України, не даючи їм стати солоними. Нині ж засолені ґрунти стали неродючими. За однією із версій, саме використання солоної води призвело до екологічної катастрофи на заводі олігарха Фірташа в Армянську.

Що каже країна-окупант?У Росії кажуть, що жодних проблем немає. Там стверджують, що окупований Крим попри критичну нестачу не потребує води з України. Кажуть, із усім впораються самі. Непотрібним там вважають і відновлення поставок води із Дніпра, хоча проросійський екс-президент Криму Юрій Мєшков звернувся до Володимира Зеленського з проханням відновити її подачу.