На порозі катастрофи, – екс-представник президента в Криму про воду на півострові

Анексований Росією Крим справді перебуває на межі екологічної катастрофи. Вже за 5-7 років на півострові можуть зовсім закінчиться запаси питної води.

На окупований півострів чекає сухий період, про це заявив представник президента України в Автономній республіці Крим Борис Бабін в ефірі телеканалу UATV.

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Атмосферні опади будуть зменшуватися вже у найближчі роки. Тому питання із водою на анексованому півострові є критичним.

Бабін зазначив, що це стане причиною зупинення ряду підприємств Північного Криму. Окрім того, дана ситуація стане причиною міграції населення степової частини Криму.

У Росії стверджують, що окупований Крим попри критичну нестачу не потребує води з України. Кажуть, із усім впораються самі. Непотрібним там вважають і відновлення поставок води із Дніпра, хоча проросійський екс-президент Криму Юрій Мєшков звернувся до Володимира Зеленського з проханням відновити її подачу.

Що відбувається із водою в окупованому Криму?Влітку 2018 року Крим накрила сильна засуха. Тоді пересохла одна з найбільших річок півострова – Біюк-Карасу. Її русло повністю висохло поблизу села Карасівка вище Білогірського водосховища. Українська влада зауважує, що екологічний стан в окупованому Росією Криму є катастрофічним. Більша частина півострова знищена посухою через нестачу води.



Раніше підземні води Криму поповнювала прісна вода із материкової України, не даючи їм стати солоними. Нині ж засолені ґрунти стали неродючими. За однією із версій, саме використання солоної води призвело до екологічної катастрофи на заводі олігарха Фірташа в Армянську.