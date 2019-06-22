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      На порозі катастрофи, – екс-представник президента в Криму про воду на півострові

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      Екс-представник президента в Криму розповів про серйозні екологічні загрози на півострові
      Екс-представник президента в Криму розповів про серйозні екологічні загрози на півострові / Ілюстративне фото

      Анексований Росією Крим справді перебуває на межі екологічної катастрофи. Вже за 5-7 років на півострові можуть зовсім закінчиться запаси питної води.

      На окупований півострів чекає сухий період, про це заявив представник президента України в Автономній республіці Крим Борис Бабін в ефірі телеканалу UATV.

      Мусите це побачити: В окупованому Криму висохло велике озеро: показові фото

      Атмосферні опади будуть зменшуватися вже у найближчі роки. Тому питання із водою на анексованому півострові є критичним.

      Бабін зазначив, що це стане причиною зупинення ряду підприємств Північного Криму. Окрім того, дана ситуація стане причиною міграції населення степової частини Криму.

      У Росії стверджують, що окупований Крим попри критичну нестачу не потребує води з України. Кажуть, із усім впораються самі. Непотрібним там вважають і відновлення поставок води із Дніпра, хоча проросійський екс-президент Криму Юрій Мєшков звернувся до Володимира Зеленського з проханням відновити її подачу.

      Що відбувається із водою в окупованому Криму?Влітку 2018 року Крим накрила сильна засуха. Тоді пересохла одна з найбільших річок півострова – Біюк-Карасу. Її русло повністю висохло поблизу села Карасівка вище Білогірського водосховища. Українська влада зауважує, що екологічний стан в окупованому Росією Криму є катастрофічним. Більша частина півострова знищена посухою через нестачу води.

      Раніше підземні води Криму поповнювала прісна вода із материкової України, не даючи їм стати солоними. Нині ж засолені ґрунти стали неродючими. За однією із версій, саме використання солоної води призвело до екологічної катастрофи на заводі олігарха Фірташа в Армянську.

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      Теги: Новини України Новини політики Анексія Криму Новини Криму Екологія
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