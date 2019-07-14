Сезон, але це не точно, – у мережі висміяли порожні пляжі окупованого Криму

Попри розпал літа в анексованому Росією Криму туристів обмаль – у соціальних мережах з’являється все більше фото порожніх пляжів. На руїну окупанти перетворили і колись дуже популярний фестиваль "Казантип".

Світлини із кількох окупованих курортних міст з’явились на сторінці блогера RoksolanaToday&Крим у Twitter.

Що відбувається: В окупованому Криму панікують і протестують, щоб повернули воду з України

На фото видно, що пустують тамтешні пляжі, кафе і магазини.

Напевно, сезон. Але це не точно,

– підписане одне з фото.

Евпатория

наверное,сезон

Но это не точно pic.twitter.com/iLC65rusIk — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) July 13, 2019

Показали також майже порожній Судак. На пляжі зібралось багато хіба що розкиданого сміття.

"Пляж "Мохіто". Лежачки розхапали ще вчора", – іронічно пише блогер.

Судак

пляж "Мохито"

лежачки расхватали еще вчера pic.twitter.com/9jFuOoQgoV — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) July 13, 2019

В інших місцевостях, наприклад – окупованій Гурзуфі, ситуація з туристами така ж.

Гурзуф

Спутник

Какое то июля на дворе pic.twitter.com/pJd5VteBM7 — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) July 13, 2019

На сторінці блогера з’явились свіжі фото з Алупки, де також відпочивальників дуже мало.

Алупка. Погодка і правда так собі... Але яка вже різниця,

– мовиться в одному з підписів до фото.

Алупка

Погодка и правда так себе...

но какая уже разница pic.twitter.com/xpArLd7ElY — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) July 13, 2019

Окрім того, у мережі також показали місце, де до анексії проводили щорічний масштабний музичний фестиваль "Республіка Казантип".

На фото колись відомого курорту потрапила частина уцілілої конструкції, де інколи граються діти. Про "територію щастя", як колись називали фестиваль, у Поповці більше нічого не нагадує.