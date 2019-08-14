Ущемление прав украинцев в Крыму: Британия сделала важное заявление в ООН

Постоянный представитель Великобритании в Совете Безопасности ООН Карен Пирс во время заседания органа отметила ужасные нарушения международного гуманитарного права в оккупированном Крыму. Она, в частности, заявила, что жители полуострова с украинским гражданством – лишены доступа к базовым услугам, поскольку менять свое гражданство они не собираются.

По словам Пирс, в мире существует несколько регионов, где можно наблюдать катастрофическую ситуацию с соблюдением гуманитарного права, и Крым является одним из таких мест.

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"Вопреки международному гуманитарному праву, в Крыму украинским гражданам, которые не пожелали менять свое гражданство, отказывают в доступе к базовым услугам", – отметила Пирс.

Также она упомянула о нарушениях международного гуманитарного права в Южном Судане, Мали, африканском регионе Сахель и Сирии. Постпред Великобритании подчеркнула, что все стороны должны в полной мере соблюдать правосудие переходного периода для того, чтобы восстановить общественный порядок.

Заметим, что этим нарушением прав в Крыму не ограничиваются. Оккупанты также здесь преследуют крымских татар, осуществляя в их домах обыски и после этого арестовывая невинных людей. Кроме того, на полуострове в ужасных условиях содержат украинских политзаключенных. В частности, тяжелобольному политзаключенному Эдему Бекирову недавно продлили арест.

какими еще громкими действиями отмечались оккупанты в крыму: