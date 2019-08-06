Море в оккупированном Крыму заливает фекалиями: фото поврежденной глубоководной трубы

У берегов Севастополя в море на глубине 36 метров прорвало канализационную трубу. Из нее в водоем выливаются нечистоты. Пятно уже видно даже из космоса. Тем временем место исследовали водолазы.

Такое задание им поручил выполнить российский глава Севастополя Михаил Развожаев. Он и обнародовал снимок поврежденной глубоководной трубы.

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Это фото сделано водолазами на глубине 35 метров в Голубой бухте. Специально показываю вам то, что еще никто не видел. После того, как я увидел снимки со спутника, поручил специалистам провести обследование с помощью водолазов, они сделали видеосъемку этого участка,

– написал Развожаев в своем Instagram.

Вместе с тем, представитель оккупационной администрации отметил, что прорыв трубы якобы произошел еще 16 лет назад, в 2003 году. Мол, эту проблему просто никто не хотел решать. Однако Развожаев почему-то не уточнил, почему именно сейчас пляжи Крыма начало заливать нечистотами, а пятно от них в Черном море начало виднеться аж из космоса.

Однако назначенный Кремлем глава Севастополя заверил, что постарается решить проблему до 16 августа, "если не помешает погода".

Что известно о прорыве сточной трубы в Черном море?

О большом пятне из нечистот на море у крымских берегов заговорили в начале августа. Его даже видно из космоса, а шторм разносит фекалии по курортам всего Южного побережья Крыма.



Пятно в Черном море, которое видно из космоса

От такого экологического бедствия Севастопольской бухте не оправиться еще несколько десятилетий, утверждают экологи. Проблему следует решать немедленно.

Тем временем российские инспекторы закрывают все новые пляжи на полуострове, однако продолжают утверждать, что это не из-за нечистот в морской воде. Туристы и местные на запреты не обращают внимания, а продолжают плавать в море.