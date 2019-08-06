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      Море в оккупированном Крыму заливает фекалиями: фото поврежденной глубоководной трубы

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      Так когда-то выглядели воды Голубой бухты Севастополя, где произошла масштабная утечка нечистот
      Так когда-то выглядели воды Голубой бухты Севастополя, где произошла масштабная утечка нечистот / virtual-sevastopol.ru

      У берегов Севастополя в море на глубине 36 метров прорвало канализационную трубу. Из нее в водоем выливаются нечистоты. Пятно уже видно даже из космоса. Тем временем место исследовали водолазы.

      Такое задание им поручил выполнить российский глава Севастополя Михаил Развожаев. Он и обнародовал снимок поврежденной глубоководной трубы.

      К теме: Оккупанты ограничили купание на пляжах Алушты и Севастополя: почему

      Это фото сделано водолазами на глубине 35 метров в Голубой бухте. Специально показываю вам то, что еще никто не видел. После того, как я увидел снимки со спутника, поручил специалистам провести обследование с помощью водолазов, они сделали видеосъемку этого участка,
      – написал Развожаев в своем Instagram.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Это фото сделано водолазами на глубине 35 метров в Голубой бухте. Специально показываю вам то, что еще никто не видел. ⠀ Прорыв образовался еще в 2003 году из-за того, что трубу зацепил тральщик. Данная проблема не решалась 16 лет. ⠀ После того, как я увидел снимки со спутника, поручил специалистам провести обследование с помощью водолазов, они сделали видеосъемку этого участка. ⠀ Теперь мы четко понимаем, что на расстоянии 750 метров от уреза моря на глубине 35 метров произошел излом стальной трубы со смещением оси. ⠀ Уже подготовлена вся техническая документация для проведения ремонта глубоководного коллектора, сейчас она проходит проверку в экспертизе. ⠀ Предварительно ремонт завершим 16 августа, если погода не помешает. Уже завтра начнутся работы. #севастополь

      Допис, поширений Михаил Развожаев (@razvozhaev.m)

      Вместе с тем, представитель оккупационной администрации отметил, что прорыв трубы якобы произошел еще 16 лет назад, в 2003 году. Мол, эту проблему просто никто не хотел решать. Однако Развожаев почему-то не уточнил, почему именно сейчас пляжи Крыма начало заливать нечистотами, а пятно от них в Черном море начало виднеться аж из космоса.

      Однако назначенный Кремлем глава Севастополя заверил, что постарается решить проблему до 16 августа, "если не помешает погода".

      Что известно о прорыве сточной трубы в Черном море?

      О большом пятне из нечистот на море у крымских берегов заговорили в начале августа. Его даже видно из космоса, а шторм разносит фекалии по курортам всего Южного побережья Крыма.

      пляма з фекалій Чорне море Крим
      Пятно в Черном море, которое видно из космоса

      От такого экологического бедствия Севастопольской бухте не оправиться еще несколько десятилетий, утверждают экологи. Проблему следует решать немедленно.

      Тем временем российские инспекторы закрывают все новые пляжи на полуострове, однако продолжают утверждать, что это не из-за нечистот в морской воде. Туристы и местные на запреты не обращают внимания, а продолжают плавать в море.

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      Теги: Новости Украины Экология Чорное море Аннексия Крыма Новости Крыма
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