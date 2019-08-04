Пляжи оккупированного Крыма тонут в фекалиях: масштаб загрязнения виден из космоса

Причиной загрязнения стал прорыв трубы в Голубой бухте Севастополя. Авария произошла в море, на глубине 36 метров.

Из-за этого более 70% сточных вод оказались на поверхности Черного моря. Масштабы загрязнения видны даже из космоса. Огромное пятно из нечистот быстро распространяется вдоль берега.

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Сейчас фекалии "пристранствовали" в бухту Балаклавы. Снимки, на которых загрязнение видно из космоса, ученые севастопольского Морского гидрофизического института передали крымскому телеканалу НТС.



Пятно из нечистот видно из космоса / скрин с видео

Известно, что прорвало канализационную трубу глубоководного выпуска КОС "Южные". По словам ученых, это – масштабное экобедствие, поскольку нужно не одно десятилетие, чтобы севастопольская бухта оправилась от инцидента. Проблему нужно решать немедленно.

От выбросов канализационных стоков ранее пострадала Керчь. Люди бежали с курорта, чтобы не купаться в нечистотах. Между тем, российские оккупанты взяли на пляже пробы морской воды, а затем заявили: они соответствуют санитарно-гигиеническим нормам.

Крым. В оккупированном Судаке скрепные туристы продолжают купаться в море в районе горы Алчкак и пансионата «Медвежонок», где из-за аварии на коллекторе произошла утечка сточных вод. Вода в этом районе мутная с соответствующим запахом https://t.co/bgb3lPF2SJ pic.twitter.com/ATuu3qJqpF — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) July 24, 2019

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