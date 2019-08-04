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      Пляжи оккупированного Крыма тонут в фекалиях: масштаб загрязнения виден из космоса

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      Туристы в аннексированном Крыму купаются в нечистотах
      Туристы в аннексированном Крыму купаются в нечистотах / Фото из соцсетей

      Причиной загрязнения стал прорыв трубы в Голубой бухте Севастополя. Авария произошла в море, на глубине 36 метров.

      Из-за этого более 70% сточных вод оказались на поверхности Черного моря. Масштабы загрязнения видны даже из космоса. Огромное пятно из нечистот быстро распространяется вдоль берега.

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      Сейчас фекалии "пристранствовали" в бухту Балаклавы. Снимки, на которых загрязнение видно из космоса, ученые севастопольского Морского гидрофизического института передали крымскому телеканалу НТС.

      море пляманечистоти крим
      Пятно из нечистот видно из космоса / скрин с видео

      Известно, что прорвало канализационную трубу глубоководного выпуска КОС "Южные". По словам ученых, это – масштабное экобедствие, поскольку нужно не одно десятилетие, чтобы севастопольская бухта оправилась от инцидента. Проблему нужно решать немедленно.

      От выбросов канализационных стоков ранее пострадала Керчь. Люди бежали с курорта, чтобы не купаться в нечистотах. Между тем, российские оккупанты взяли на пляже пробы морской воды, а затем заявили: они соответствуют санитарно-гигиеническим нормам.

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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Экология Аннексия Крыма Новости Крыма
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