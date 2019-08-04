Крым затопил мощный ливень: фото и видео
Сильный ливень затопил улицы городов оккупированного Крыма, а ураган поломал деревья. В частности, залило дороги в Керчи, уровень воды достигает капотов автомобилей. А еще часть города осталась без света.
Сливные стоки, очевидно, забитые, потому что вода никуда не уходит, сообщает блогер RoksolanaToday&Крым.
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Из-за большого количества дождевой воды прорвало дамбу в селе Приозерное. Село оказалось затопленным.
Смотрите видео с затопленного Приозерного:
Источник: 24 канал
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