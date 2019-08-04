Крим затопила потужна злива: фото і відео
Сильна злива затопила вулиці міст окупованого Криму, а буревій поламав дерева. Зокрема, залило дороги в Керчі, рівень води сягає капотів автомобілів. А ще частина міста залишилась без світла.
Зливні стоки, очевидно, забиті, бо вода нікуди не відходить, повідомляє блогер RoksolanaToday&Крим.
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Через велику кількість дощової води прорвало дамбу у селі Приозерне. Село опинилось затопленим.
Дивіться відео з затопленого Приозерного:
Джерело: 24 канал
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