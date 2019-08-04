Пляжі окупованого Криму тонуть у фекаліях: масштаб забруднення видно з космосу

Причиною забруднення став прорив труби у Блакитній бухті Севастополя. Аварія трапилась у морі, на глибині 36 метрів.

Через це понад 70% стокових вод опинились на поверхні Чорного моря. Масштаби забруднень видно навіть з космосу. Величезна пляма з нечистот швидко поширюється уздовж берега.

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Наразі фекалії "примандрували" до бухти Балаклави. Знімки, на яких забруднення видно з космосу, вчені севастопольського Морського гідрофізичного інституту передали кримському телеканалу НТС.



Пляму з нечистот видно з космосу/ скрін із відео

Відомо, що прорвало каналізаційну трубу глибоководного випуску КОС "Південні". За словами вчених, це – масштабне еколихо, оскільки потрібне не одне десятиліття, аби севастопольська бухта оговталася від інциденту. Проблему слід вирішувати негайно.

Від викидів каналізаційних стоків раніше постраждала Керч. Люди тікали з курорту, щоб не купатися в нечистотах. Тим часом, російські окупанти взяли на пляжі проби морської води, а потім заявили: вони відповідають санітарно-гігієнічним нормам.

Крым. В оккупированном Судаке скрепные туристы продолжают купаться в море в районе горы Алчкак и пансионата «Медвежонок», где из-за аварии на коллекторе произошла утечка сточных вод. Вода в этом районе мутная с соответствующим запахом https://t.co/bgb3lPF2SJ pic.twitter.com/ATuu3qJqpF — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) July 24, 2019

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