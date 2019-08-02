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      Як виглядають пляжі Криму в розпал курортного сезону: показові фото

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      Туристичний сезон в окупованому Криму та на материковій Україні
      Туристичний сезон в окупованому Криму та на материковій Україні / Колаж 24 каналу

      В Україні – розпал курортного сезону, а пляжі переповнені туристами. Попри це, в анексованому Росією Криму навали відпочивальників немає, набережні пустують, а самі кримчани говорять про провал туристичного сезону.

      Показові фото з окупованого півострова та підконтрольних Україні курортів опублікувала у Twitter блогерка RoksolanaToday&Крим25%.

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      На світлинах видно, що на пляжі в окупованому місті Щолкіне стоять пусті шезлонги і майже немає туритсів. У цей же час, в Кирилівці на Запоріжжі купаються багато людей, діти катаються на надувних гірках, а на піску загаряють відпочивальники.

       

       

      Інші курортні міста окупованого Криму теж частково пустують. Так, під Феодосією на пляжі видно лише кілька відпочивальників. У мор взагалі ніхто не купається.


      Пляжі біля Феодосії / фото RoksolanaToday&Крым25%

      В Алушті, яка завжди мала шалений попит серед туристів, пустують наві набережні кафе.


      Курортний сезон в окупованій Алушті / фото RoksolanaToday&Крым25%

      Провалився туристичний сезон і в Саках, Коктебелі, Судаку та в інших містах окупованого Криму.

       

       

       

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Відпочинок Анексія Криму Новини Криму
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