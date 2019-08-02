Як виглядають пляжі Криму в розпал курортного сезону: показові фото

В Україні – розпал курортного сезону, а пляжі переповнені туристами. Попри це, в анексованому Росією Криму навали відпочивальників немає, набережні пустують, а самі кримчани говорять про провал туристичного сезону.

Показові фото з окупованого півострова та підконтрольних Україні курортів опублікувала у Twitter блогерка RoksolanaToday&Крим25%.

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На світлинах видно, що на пляжі в окупованому місті Щолкіне стоять пусті шезлонги і майже немає туритсів. У цей же час, в Кирилівці на Запоріжжі купаються багато людей, діти катаються на надувних гірках, а на піску загаряють відпочивальники.

Інші курортні міста окупованого Криму теж частково пустують. Так, під Феодосією на пляжі видно лише кілька відпочивальників. У мор взагалі ніхто не купається.



Пляжі біля Феодосії / фото RoksolanaToday&Крым25%

В Алушті, яка завжди мала шалений попит серед туристів, пустують наві набережні кафе.



Курортний сезон в окупованій Алушті / фото RoksolanaToday&Крым25%

Провалився туристичний сезон і в Саках, Коктебелі, Судаку та в інших містах окупованого Криму.

Капсихор

Судак

до августа подать рукой pic.twitter.com/VU4EFW9Avp — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 31 juillet 2019