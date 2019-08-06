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      Море в окупованому Криму заливає фекаліями: фото пошкодженої глибоководної труби

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      Так колись виглядали води Блакитної бухти Севастополя, де стався масштабний витік нечистот
      Так колись виглядали води Блакитної бухти Севастополя, де стався масштабний витік нечистот / virtual-sevastopol.ru

      Біля берегів Севастополя у морі на глибині 36 метрів прорвало каналізаційну трубу. З неї у водойму виливаються нечистоти. Пляму вже видно навіть з космосу. Тим часом місце дослідили водолази.

      Таке завдання їм доручив виконати російський очільник Севастополя Михайло Развожаєв. Він і оприлюднив знімок пошкодженої глибоководної труби.

      До теми: Окупанти обмежили купання на пляжах Алушти і Севастополя: чому

      Це фото зроблене водолазами на глибині 35 метрів у Блакитній бухті. Спеціально показую вам те, що ще ніхто не бачив. Після того, як я побачив знімки з супутника, доручив фахівцям провести обстеження за допомогою водолазів, вони зробили відеозйомку цієї ділянки,
      – написав Развожаєв у своєму Instagram.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Это фото сделано водолазами на глубине 35 метров в Голубой бухте. Специально показываю вам то, что еще никто не видел. ⠀ Прорыв образовался еще в 2003 году из-за того, что трубу зацепил тральщик. Данная проблема не решалась 16 лет. ⠀ После того, как я увидел снимки со спутника, поручил специалистам провести обследование с помощью водолазов, они сделали видеосъемку этого участка. ⠀ Теперь мы четко понимаем, что на расстоянии 750 метров от уреза моря на глубине 35 метров произошел излом стальной трубы со смещением оси. ⠀ Уже подготовлена вся техническая документация для проведения ремонта глубоководного коллектора, сейчас она проходит проверку в экспертизе. ⠀ Предварительно ремонт завершим 16 августа, если погода не помешает. Уже завтра начнутся работы. #севастополь

      Допис, поширений Михаил Развожаев (@razvozhaev.m)

      Водночас, представник окупаційної адміністрації наголосив, що прорив труби начебто стався ще 16 років тому, у 2003 році. Мовляв, цю проблему просто ніхто не хотів вирішувати. Проте Развожаєв чомусь не уточнив, чому саме зараз пляжі Криму почало заливати нечистотами, а пляма від них у Чорному морі почала виднітися аж з космосу.

      Проте призначений Кремлем глава Севастополя запевнив, що спробує вирішити проблему до 16 серпня, "якщо не завадить погода".

      Що відомо про прорив стічної труби у Чорному морі?

      Про велику пляму із нечистот на морі біля кримських берегів заговорили на початку серпня. Її навіть видно із космосу, а шторм розносить фекалії по курортах всього Південного узбережжя Криму.

      пляма з фекалій Чорне море Крим
      Пляма у Чорному морі, яку видно з космосу

      Від такого екологічного лиха Севастопольській бухті не оговтатися ще декілька десятиліть, стверджують екологи. Проблему слід вирішувати негайно.

      Тим часом у російські інспектори закривають все нові пляжі на півострові, проте продовжують стверджувати, що це не через нечистоти у морській воді. Туристи і місцеві на заборони не зважають, а продовжують плавати у морі.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Анексія Криму Новини Криму Чорне море Екологія
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