Море в окупованому Криму заливає фекаліями: фото пошкодженої глибоководної труби

Біля берегів Севастополя у морі на глибині 36 метрів прорвало каналізаційну трубу. З неї у водойму виливаються нечистоти. Пляму вже видно навіть з космосу. Тим часом місце дослідили водолази.

Таке завдання їм доручив виконати російський очільник Севастополя Михайло Развожаєв. Він і оприлюднив знімок пошкодженої глибоководної труби.

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Це фото зроблене водолазами на глибині 35 метрів у Блакитній бухті. Спеціально показую вам те, що ще ніхто не бачив. Після того, як я побачив знімки з супутника, доручив фахівцям провести обстеження за допомогою водолазів, вони зробили відеозйомку цієї ділянки,

– написав Развожаєв у своєму Instagram.

Водночас, представник окупаційної адміністрації наголосив, що прорив труби начебто стався ще 16 років тому, у 2003 році. Мовляв, цю проблему просто ніхто не хотів вирішувати. Проте Развожаєв чомусь не уточнив, чому саме зараз пляжі Криму почало заливати нечистотами, а пляма від них у Чорному морі почала виднітися аж з космосу.

Проте призначений Кремлем глава Севастополя запевнив, що спробує вирішити проблему до 16 серпня, "якщо не завадить погода".

Що відомо про прорив стічної труби у Чорному морі?

Про велику пляму із нечистот на морі біля кримських берегів заговорили на початку серпня. Її навіть видно із космосу, а шторм розносить фекалії по курортах всього Південного узбережжя Криму.



Пляма у Чорному морі, яку видно з космосу

Від такого екологічного лиха Севастопольській бухті не оговтатися ще декілька десятиліть, стверджують екологи. Проблему слід вирішувати негайно.

Тим часом у російські інспектори закривають все нові пляжі на півострові, проте продовжують стверджувати, що це не через нечистоти у морській воді. Туристи і місцеві на заборони не зважають, а продовжують плавати у морі.