Окупанти обмежили купання на пляжах Алушти і Севастополя: чому

Управління Роспотребнадзору у Криму запровадило обмеження на пляжах колись популярних курортних міст – Севастополя й Алушти. Так, у Севастополі йдеться про заборону купатися на двох пляжах, а ось в Алушті – на шести.

Офіційна причина: не відповідність санітарним вимогам. Хоча такі заходи безпеки могли бути спровоковані масштабним забрудненням, яке трапилось у Блакитній бухті Севастополя. Там у морі на глибині 36 метрів стався прорив труби. Величезна кількість нечистот потрапила у воду і тепер "мандрує" по курортах всього Південного узбережжя Криму.

До речі: В Одесі плавати теж не можна, але не через лайно

Зокрема, блогер RoksolanaToday&Крим у Twitter оприлюднила знімки, зроблені на мисі Фіолент, що неподалік Севастополя. На них видно, пляму із нечистот у морі.

Фиолент говени

На балалаечном паблике лапти спрашивают друг друга где прежняя,бирюзовая водичка!

Где-где...осталась в воспоминаниях о жуткой украинской оккупации!

Напомню-авария глубоководных канализационных труб привела к невиданному по масштабам сливу дерьма на Фиоленте. pic.twitter.com/Ibd5gC9ma7 — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 5 серпня 2019 р.

Досліджено на мікробіологічні показники – 463 проби, на санітарно-хімічні – 366 проб, на паразитологічні – 40 проб. За результатами досліджень 14 проб не відповідають вимогам санітарних правил і нормативів за мікробіологічними показниками,

– мовиться в обґрунтуванні Роспотребнадзору до заборони купатися на пляжах Алушти і Севастополя.

При цьому назви пляжів, де не можна купатися, окупанти не вказують. У липні плавати У Криму заборонили на десятьох пляжах.