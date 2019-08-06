Окупанти обмежили купання на пляжах Алушти і Севастополя: чому
Управління Роспотребнадзору у Криму запровадило обмеження на пляжах колись популярних курортних міст – Севастополя й Алушти. Так, у Севастополі йдеться про заборону купатися на двох пляжах, а ось в Алушті – на шести.
Офіційна причина: не відповідність санітарним вимогам. Хоча такі заходи безпеки могли бути спровоковані масштабним забрудненням, яке трапилось у Блакитній бухті Севастополя. Там у морі на глибині 36 метрів стався прорив труби. Величезна кількість нечистот потрапила у воду і тепер "мандрує" по курортах всього Південного узбережжя Криму.
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Зокрема, блогер RoksolanaToday&Крим у Twitter оприлюднила знімки, зроблені на мисі Фіолент, що неподалік Севастополя. На них видно, пляму із нечистот у морі.
Досліджено на мікробіологічні показники – 463 проби, на санітарно-хімічні – 366 проб, на паразитологічні – 40 проб. За результатами досліджень 14 проб не відповідають вимогам санітарних правил і нормативів за мікробіологічними показниками,
– мовиться в обґрунтуванні Роспотребнадзору до заборони купатися на пляжах Алушти і Севастополя.
При цьому назви пляжів, де не можна купатися, окупанти не вказують. У липні плавати У Криму заборонили на десятьох пляжах.