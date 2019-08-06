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      Оккупанты ограничили купание на пляжах Алушты и Севастополя: почему

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      Пляж в Севастополе
      Пляж в Севастополе / Соцсети

      Управление Роспотребнадзора в Крыму ввело ограничения на пляжах некогда популярных курортных городов – Севастополя и Алушты. Так, в Севастополе речь идет о запрете купаться на четырех пляжах, а вот в Алуште – на шести.

      Официальная причина: не соответствие санитарным требованиям. Хотя такие меры безопасности могли быть спровоцированы масштабным загрязнением, которое случилось в Голубой бухте Севастополя. Там в море на глубине 36 метров произошел прорыв трубы. Огромное количество нечистот попало в воду и теперь "странствует" по курортах всего южного побережья Крыма.

      Кстати: В Одессе плавать тоже нельзя, но не из-за дерьма

      В частности, блогер RoksolanaToday&Крым в Twitter обнародовала снимки, сделанные на мысе Фиолент, недалеко от Севастополя. На них видно пятно из нечистот в море.

      Исследовано на микробиологические показатели – 463 пробы, на санитарно-химические – 366 проб, на паразитологические – 40 проб. По результатам исследований 14 проб не соответствуют требованиям санитарных правил и нормативов по микробиологическим показателям,
      – говорится в обосновании Роспотребнадзора к запрету купаться на пляжах Алушты и Севастополя.

      На каких пляжах Севастополя оккупанты запретили купаться?

      1. "Городской";
      2. "Мраморный";
      3. "Парк Победы";
      4. "Омега".

      Туристы и местные жители продолжают купаться на пляжах в парке Победы и "Омега", несмотря на запреты, введенные накануне.

      В июле плавать в Крыму запретили на десяти пляжах.

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      Теги: Новости Украины Экология Чорное море Аннексия Крыма Новости Крыма
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