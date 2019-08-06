Оккупанты ограничили купание на пляжах Алушты и Севастополя: почему
Управление Роспотребнадзора в Крыму ввело ограничения на пляжах некогда популярных курортных городов – Севастополя и Алушты. Так, в Севастополе речь идет о запрете купаться на четырех пляжах, а вот в Алуште – на шести.
Официальная причина: не соответствие санитарным требованиям. Хотя такие меры безопасности могли быть спровоцированы масштабным загрязнением, которое случилось в Голубой бухте Севастополя. Там в море на глубине 36 метров произошел прорыв трубы. Огромное количество нечистот попало в воду и теперь "странствует" по курортах всего южного побережья Крыма.
Кстати: В Одессе плавать тоже нельзя, но не из-за дерьма
В частности, блогер RoksolanaToday&Крым в Twitter обнародовала снимки, сделанные на мысе Фиолент, недалеко от Севастополя. На них видно пятно из нечистот в море.
Исследовано на микробиологические показатели – 463 пробы, на санитарно-химические – 366 проб, на паразитологические – 40 проб. По результатам исследований 14 проб не соответствуют требованиям санитарных правил и нормативов по микробиологическим показателям,
– говорится в обосновании Роспотребнадзора к запрету купаться на пляжах Алушты и Севастополя.
На каких пляжах Севастополя оккупанты запретили купаться?
- "Городской";
- "Мраморный";
- "Парк Победы";
- "Омега".
Туристы и местные жители продолжают купаться на пляжах в парке Победы и "Омега", несмотря на запреты, введенные накануне.
В июле плавать в Крыму запретили на десяти пляжах.