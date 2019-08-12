Оккупанты будут просить Украину о поставках воды в Крым

Оккупационные власти Крыма намерены обратиться к руководству России с просьбой инициировать переговорный процесс с Украиной о пропуске на полуостров вод реки Днепр. По словам представителя Путина в Крыму Георгия Мурадова, это поможет решить "много вопросов северной части полуострова".

При этом, оккупанты воды Днепра называют "своими", аргументируя это тем, что река берет свое начало на территории России, сообщает издание "ТАСС".

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Мы хотели бы попросить о помощи в начале зондажа, возможно, переговорном процессе с украинской стороной о том, чтобы они нашу воду пропускали в Крым. Это не вода реки Днепр, которая принадлежит Украине, это наша вода, которая идет с территории РФ,

– заявил представитель оккупационной власти Мурадов.



Карта реки Днепр / источник: Википедия

Насколько серьезны в Крыму проблемы с водой?

Летом 2018 года Крым накрыла сильная засуха. Тогда пересохла одна из крупнейших рек полуострова – Биюк-Карасу. Ее русло полностью высохло вблизи села Карасевка выше Белогорского водохранилища.



Украинская власть отмечает, что экологическое состояние в оккупированном Россией Крыму катастрофично. Большая часть полуострова уничтожена засухой из-за нехватки воды.



Ранее подземные воды Крыма пополняла пресная вода из материковой Украины, не давая им стать солеными. Сейчас же засоленные почвы стали неплодородными. По одной из версий, именно использование соленой воды привело к экологической катастрофе на заводе олигарха Фирташа в Армянске.