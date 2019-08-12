Окупанти проситимуть Україну про постачання води до Криму

Окупаційна влада Криму має намір звернутися до керівництва Росії з проханням ініціювати переговорний процес з Україною про пропуск на півострів вод річки Дніпра. За словами представника Путіна у Криму Георгія Мурадова, це допоможе вирішити "багато питань північної частини півострова".

При цьому, окупанти води Дніпра називають "своїми", аргументуючи це тим, що ріка бере свій початок на території Росії, повідомляє видання "ТАСС".

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Ми хотіли б попросити про допомогу у початку зондажу, можливо, переговорному процесі з українською стороною про те, щоб вони нашу воду пропускали до Криму. Це не вода річки Дніпро, яка належить Україні, це наша вода, що йде з території РФ,

– заявив представник окупаційної влади Мурадов.



Карта річки Дніпро / джерело: Вікіпедія

Наскільки серйозні у Криму проблеми з водою?Влітку 2018 року Крим накрила сильна засуха. Тоді пересохла одна з найбільших річок півострова – Біюк-Карасу. Її русло повністю висохло поблизу села Карасівка вище Білогірського водосховища.



Українська влада зауважує, що екологічний стан в окупованому Росією Криму є катастрофічним. Більша частина півострова знищена посухою через нестачу води.



Раніше підземні води Криму поповнювала прісна вода із материкової України, не даючи їм стати солоними. Нині ж засолені ґрунти стали неродючими. За однією із версій, саме використання солоної води призвело до екологічної катастрофи на заводі олігарха Фірташа в Армянську.