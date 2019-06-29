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      Крим без дніпровської води: що загрожує півострову

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      Північно-Кримський канал
      Північно-Кримський канал / twitter.com

      Без води Крим міг перетворитися на пустелю, тому радянська влада вирішила дати півострову дніпровську воду. Унікальний для всієї Європи зрошувальний канал будували кілька десятиліть. У 1963 році прісна вода з Дніпра вперше дійшла до Криму.

      Північно-Кримський канал на 80% забезпечував сільське господарство півострова, а після анексії у Криму немає ні краплі дніпровської води.

      Читайте також: Росія погрожує Україні епідемією через нестачу води в Криму

      Посуха вбиває півострів, кажуть екологи. Російська влада у Криму не визнає, що проблема катастрофічна, а якісна питна вода вже дефіцит.

      Де кримчани беруть воду тепер та на що готовий піти Путін заради води у Криму в ексклюзивному розслідуванні "Крим Реалії" о 19:00 на 24 каналі.

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Україна – Росія Розслідування Новини Криму
      Джерело: 24 канал
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