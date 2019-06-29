Крим без дніпровської води: що загрожує півострову

Без води Крим міг перетворитися на пустелю, тому радянська влада вирішила дати півострову дніпровську воду. Унікальний для всієї Європи зрошувальний канал будували кілька десятиліть. У 1963 році прісна вода з Дніпра вперше дійшла до Криму.

Північно-Кримський канал на 80% забезпечував сільське господарство півострова, а після анексії у Криму немає ні краплі дніпровської води. Читайте також: Росія погрожує Україні епідемією через нестачу води в Криму Посуха вбиває півострів, кажуть екологи. Російська влада у Криму не визнає, що проблема катастрофічна, а якісна питна вода вже дефіцит. Де кримчани беруть воду тепер та на що готовий піти Путін заради води у Криму в ексклюзивному розслідуванні "Крим Реалії" о 19:00 на 24 каналі.