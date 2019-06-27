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      Росія погрожує Україні епідемією через нестачу води в Криму

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      Росія п'ять років переконувала світ, що у Криму все гаразд. І лише зараз у російському МЗС заговорили про проблеми. Там фактично погрожують епідеміями в Херсонській області, якщо Україна не відновить водопостачання на півострів.

      Повідомлення про екологічну і епідеміологічну катастрофи з'явились на сайті російського Міністерства закордонних справ. 

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      Схоже, ситуація настільки погіршилася, що у Москві вдалися до провокацій – згадали про епідемії холери на півострові ще у 70-х і 90-х роках.

      Що відомо про постачання води в окупований Крим?Україна не постачає окупантам воду з Дніпра ще з 2014 року. А згодом зовсім відрізала півострів від неї, спорудивши дамбу на Північно-Кримському каналі. Усі роки в окупації води для промисловості і сільського господарства катастрофічно не вистачало.

      "В умовах великої посухи у Криму були епідемії холери, зокрема у Сімферополі. Це ніяк не пов'язано з тим, що ми не постачаємо воду Північно-Кримським каналом, це інша проблематика", – заявив екс-представник президента в АР Крим Борис Бабін.

      Окупанти так догосподарювались на півострові, що той почав перетворюватись на пустелю. Те, що у Криму зникає рослинність, підтверджують космічні знімки 2016 і 2018 років. Засолені ґрунти стали не родючими.

      крим
      Космічні знімки окупованого Криму за 2016 і 2018 роки

      "Ми в 2014-2015 роках попереджали, що не можна по-варварськи викачувати воду з підземних горизонтів, тому що це може призвести до засолення центрального Криму. Зараз це і відбувається", – заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак.

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      У Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій запевнили, що ймовірна епідемія на Херсонщині – це проблема, яка надумана росіянами.

      Жодних загроз з нашого боку немає, якщо не розглядати це як погрози з боку РФ,
      – сказав Гримчак.

      У Криму через жахливий стан очисних споруд нечистоти потрапляють в море. У будівництві фільтрувальних станцій окупант не зацікавлений. Через засуху рівень ґрунтових вод знижується, вони розмивають поховання, де можуть бути збудники холери.

      За словами епідеміолога Юрія Новохатнія, востаннє збудники холери у річках Ялти знаходили у 2010 році. Тоді епідемії уникнули. Але чи контролює ситуацію окупаційна влада зараз? Знищення зеленого трав'яного покриття та екологічна катастрофа на заводі "Титан" свідчать про інше.

      До слова, орієнтовні збитки від господарювання росіян в Криму міжнародні експерти у 2018 році оцінили у 100 мільярдів доларів.

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      Автор: Марина Молька
      Теги: Новини України Анексія Криму Новини Криму Новини Росії Україна – Росія Екологія
      Джерело: 24 канал
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