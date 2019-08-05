Торговый центр вместо Херсонеса, незаконные авиаперелеты и игра на выживание: новости Крымнаша

Известный блогер КРЫМский бандеровец собирает самые резонансные новости из аннексированного полуострова. Читайте новый выпуск – "Мы не живем, а выживаем. Спасибо путину — обещал одно, а сделал все наоборот".

1. Срочно в номер! Горному подвезли печенюшек Госдепа: "Сорока на хвосте принесла. Насмотревшись московского беспредела и как там вентили несогласных с жульем, ворьем и негодяями, крымские жулики готовят сценарий расправы с независимыми общественниками и блогерами. Все эти страшилки про Майдан и западные гранты – ложь. За все годы нам не показали ни одного факта западного финансирования. А Майдан – это всегда результат крайне бездарной внутренней политики, которую мы наблюдаем. Мне не нравится слово Майдан, но русский бунт будет. Страну на дубинках не построишь".

Срочно в номер!

Горному подвезли печенюшек Госдепа!

И ты,БрЮт? pic.twitter.com/pNbyWXjg0v — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 5 августа 2019 г.

2. Прочтите, как россия уничтожает сакральный украинский Херсонес, укатав весь культурный слой многотонными грузовыми машинами и раскурочив его тракторами.

Оккупанты превращают нашу историю в кучу дерьма и палок!

Прямо сейчас Россия на оккупированной территории уничтожает украинскую памятку истории мирового значения ХЕРСОНЕС

Превращая нашу историю в кучу дерьма и палок!(досок)

️ pic.twitter.com/nJZG5DMZeZ — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 5 августа 2019 г.

Орда не понимает, что такое история, как ее хранить и зачем. У орды нет истории. Она крадет историю и "украшает" под себя. Как правило, история крадется у Украины. Украинский Херсонес прямо сейчас превращают в торговый центр "Московия"!

Орда не понимает даже,что такое история и как ее хранить.И зачем

У нее нет истории

Она крадет историю. И "украшает"под себя

Как правило,она крадет у Украины

Украинский Херсонес прямо сейчас превращают в ТЦ московия! pic.twitter.com/ht8O53A4x8 — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 5 августа 2019 г.

3. За I полугодие 2019 года в оккупированном Крыму зафиксировано 200 случаев арестов, 138 из которых – в отношении представителей коренного народа. Из 200 случаев: 67 – новые аресты, включая вынесенные приговоры, 133 случая – продления срока содержания под стражей. Во II квартале текущего года по сравнению с I-м количество арестов увеличилось с 97 до 103. Кроме того, показатель за I полугодие 2019 года практически в два раза превышает показатель за тот же период в 2018 году (98 случаев).

4. Новый крымский марафон продолжается и набирает обороты. Люди выкладывают на своих страницах в социальных сетях фотографии с плакатами "Единство дороже штрафов" и 10-рублевыми монетами.

5. Крупнейший сервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработки GitHub начал блокировать доступ жителям стран и территорий, находящихся под санкциями США. В список включили и Крым. Не помогает даже VPN, потому что заблокированы именно сами репозитории, причем скачать или экспортировать их невозможно. Заблокированными оказались и те разработчики, которые уже выехали из Крыма. В списке изгоев, кроме полуострова, попали Куба, Иран, Северная Корея и Сирия. Хорошая у нас компашка.

Крупнейший сервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработки GitHub начал блокировать доступ жителям стран и территорий, находящихся под санкциями США. В список включили и Крым. Кроме полуострова, попали Куба, Иран, Северная Корея и Сирия https://t.co/gGJveuragQ pic.twitter.com/wogc794QsR — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 4 августа 2019 г.

6. В Крыму многие понимают серьезность ситуации. Вот как ее описал один из крымских поставщиков рекламы в кинотеатры, из соображений безопасности пожелавший остаться анонимным:

Мы сидим как на пороховой бочке, до первого прецедента. Один маленький скандал мирового уровня – и мы лишимся всех западных фильмов, лицензированных российской федерацией. У нас останется только российское, может еще, китайское или индийское кино.

Здесь прочтите большое журналистское расследование о том, как кинотеатры в Крыму обходят западные санкции. Помогают в этом украинские компании, которые ставят под удар существование IMAX на материковой Украине. В связи с обращением Крым.Реалии в МИД Украины по поводу деятельности канадского бренда IMAX в Крыму, в ведомстве уже поручили посольству Украины в Канаде проработать данный вопрос.

7. Целый ряд самолетов, которые совершают регулярные незаконные пассажирские авиаперевозки в аэропорт Симферополя, также совершают рейсы в аэропорты стран ЕС, США и др.

Эта база данных будет передана в посольства указанных в таблице стран и другие официальные учреждения для последующего составления "Черного списка воздушных судов".

8. Очередное столкновение запоребриковой саранчи с аборигенами:

"Доброго утра, керчане! Приехал впервые к вам в город, возник вопрос. Как вы здесь живете? Сервиса ноль, цены, как в центре Москвы".

Комментарии: "Не нравится – уезжайте! Меньше мусора будет на пляжах и цены сразу ниже станут!!!!", "Забыл добавить – "зарплаты мизерные". Вот так и живем. Сами в @хуе", "Мы живем 2 года в Керчи, и я до сих пор не могу привыкнуть к тому, насколько местное население, правда не все, злое, необразованное!", "Злые? А ты поживи на 12 тысяч, и я посмотрю, какой ты добрый будешь", "(Понаехавшая из Тамбова) А еще можно испугаться при въезде в город от отсутствия зелени (сушь, как в пустыне) и людей вообще нет, как будто въехали в "законсервированный" город!", "Конечно, его законсервировали в 2014 году – и не только город, а весь Крым", "(Понаехавшая из Тамбова) Нет, Крым развивается, строится, красивеет, хорошеет!!!! А при Украине был гадюшник, все в запущенном состоянии!", "(Ответ Тамбову) Керчь засрали за 5 лет", "(Еще ответ Тамбову) Ты сказочный персонаж", "(Еще ответ Тамбову) Ты гадкий тролль. Заткни свою пельку, гидота", "Автор, не неси чушь! Сервис и цены – как по всей россии!", "А у вас что лучше? Такое же дерьмо, как у вас!!!", "Вы же нам это все и вселили. До 14 года все любовались Керчью", "Ехай на …уй навсегдаааа!", "Так и живем", "Выживаем".

Одни понаехавшие пожаловались на Крым - сервис и цены. Другие понаехавшие написали, что, наоборот, Крым запроцветал, на что местные ответили, что за 5 лет все засрали, разрушили, а местные стали нищими и выживают в резервации, за что "благодарят" путина pic.twitter.com/FQ71OFBXzG — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 5 августа 2019 г.

9. В Севастополе вечером 4 августа в море утонули понаехавшие чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Жагупова (1986 г.р.) и вице-чемпионка мира по кикбоксингу Элина Гисмеева (1992 г.р.). Одна прыгнула в штормовое море и начала тонуть. Вторая бросилась спасать. Если бы родители спортсменок не были бы рашистами, не поддерживали бы политику путина, не позволили бы дочерям незаконно пересекать украинскую границу, то их девочки были бы живы.

10. Украинский пловец из Севастополя Андрей Говоров завоевал в столице Японии Токио золотую медаль на первом этапе Кубка мира сезона 2019/2020 годов.

11. Вітаннячко від сакських бандерівців.

12. Украинский флаг теперь развевается на горе Ай-Петри. Продержится он там, конечно, недолго, но такова жизнь в оккупации.



Украинский флаг на горе Ай-Петри / Фото из открытых источников

P.S. В Крыму бесконечно долго можно наблюдать за тем, как скулят обманутые оккупантами предатели. Еще одно сообщение жителя Керчи из восьмого пункта дайджеста вынесу в постскриптум:

Всегда была чистота, сейчас горы мусора. Мы не живем, а выживаем. СПАСИБО ПУТИНУ – обещал одно, а сделал все наоборот. Задавил, как мог, и я думаю, это еще не все.

Ватник даже представить пока не может, насколько еще далеко не все.

Читайте предыдущий дайджест: Выброс нечистот, пляж за забором и альтернатива НАТО от оккупантов: новости Крымнаша