Выброс нечистот, пляж за забором и альтернатива НАТО от оккупантов: новости Крымнаша

Известный блогер КРЫМский бандеровец собирает самые резонансные новости из аннексированного полуострова. Читайте новый выпуск – "Действительность шарахает по голове вчерашних сторонников россии".

1. В отношении журналистки телеканала АТR Гульсум Халиловой в Крыму начато уголовное преследование. Журналистку, которую оккупанты обвиняют в "участии в незаконном вооруженном формировании", заочно заключили под стражу и объявили в международный розыск. Решение выносили т.н. судьи Денис Диденко и Юрий Гриценко. Гульсум Халилова о деле против нее узнала из соцсетей. Четыре года назад журналистка выехала из аннексированного Крыма на материковую часть Украины.



Гульсум Халилова / Фото ATR

2. Оккупанты повторно отказали в регистрации украинского православного прихода в Крыму: "Судя по тому, что сейчас происходит, они заняли позицию, что украинской церкви ни в каком виде на территории Крыма быть не должно", – прокомментировал архиепископ Климент.



Архиепископ Климент / Фото УНІАН

3. SOS! В ходе т.н. "реставрации" полностью уничтожена вся черепица на крыше Главного корпуса Хансарая!

4. Место выброса нечистот в Голубой бухте Севастополя видно даже из космоса. На глубине 36 метров произошел прорыв трубы глубоководного выпуска КОС "Южные", из-за чего более 70% неочищенных стоков оказываются на поверхности воды в прибрежной полосе.

5. Оккупанты заявили, что орошаемых в Крыму всего 15 тысяч гектаров земли. До оккупации, которая повлекла за собой водную блокаду, орошалось 450 тысяч гектаров, что в 30 раз больше! При этом оккупанты продолжают настаивать, что вода, которую недавно просили у Зеленского, Крыму не нужна.

6. Тысячи дачников в Бахчисарайском районе оккупанты оставили без воды. Люди не могут ни приготовить еду, ни помыться, ни полить огороды. Оккупанты говорят, что у людей долги, но те свои счета оплачивали вовремя. О водоциде Скабеевы-Киселевы будут скулить?

7. В Facebook завязался диспут по поводу водной катастрофы между кизяком из Симферополя Сергеем Акимовым и пропагандонам из Ялты Евгением Гайворонским. Оба наелись гавани по самые закрома. Гайворонский написал: "Крым – это Украина. О чем-то говорить можно только после деоккупации. Россия, вон из Крыма!!!". На что Акимов ответил: "Вы же умный человек и понимаете, что то, что Вы говорите, так быстро не решается. Сейчас все жители Крыма – заложники ситуации".

Это по воде диспут

Атаман из Симферополя согласен с журналистом из Ялты

Оба наелись гавани по самые закрома pic.twitter.com/pPUWQ8uQMt — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 1 августа 2019 г.

8. В оккупированных россией Армянске и Яны-Капу (Красноперекопске) крымский Гидрометцентр зафиксировал повышенное загрязнение воздуха вредными веществами.

9. Очередной пляж и прибрежную территорию оккупанты обнесли забором с колючей проволокой. На этот раз досталось красивейшей бухте Ласпи.

мммм-колючечка!

"ДОЦ Ласпи"

Тропинки, что вела на пляж больше нет.Пока есть халява отхватили солидный кус лесной территории, земля то золотая

Теперь, чтобы на пляж попасть, нужно реально обходить забор хз сколько по горам и оврагам" pic.twitter.com/WwStWbib6e — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 2 августа 2019 г.

Не обошла беда стороной и мыс Сарыч, где под охраной полицаев режима идет строительство элитных коттеджей.

мыс Сарыч

Заповедная гавань

А выход,он там,где был вход,гардемарины! pic.twitter.com/C0ICrwjrvt — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 2 августа 2019 г.

10. Севастополь. Жители города-геморроя стремительно догоняют в русофобстве ялтинцев: "Засирают и продают наш Крым, как могут. Очень жаль", "Ужас. Куда можно забраться – невозможно купаться. А вот в Ласпи вообще забором огородили подход к морю. Хороший пляж теперь принадлежит МО рф, а все остальные вынуждены купаться на камнях на маленьком пяточке! То ли еще будет. Россия – щедрая душа!!!", "Теперь у нас и камни с неба, и говно в море, и заборы на воде. Класс. Вот это да, круто. Я об этом мечтал. Ура".

Севастополь

Жители города-геморроя стремительно догоняют в русофобстве ялтинцев pic.twitter.com/7BkMTeKeNz — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 1 августа 2019 г.

11. "Укомплектованность медицинских организаций врачами составляет 80,4%, а количество штатных единиц водителей карет "Скорой помощи" – только 85% от необходимого", – сообщили оккупанты.

Что-то бегут врачи от обещанных предателям в 2014 году российских зарплат. Напомню, с 15 июля в Евпатории отменили плановые операции из-за отсутствия анестезиологов. Кроме того, крымчане отмечают, что даже текущая "укомплектованность" (школ, детских садов, больниц, поликлиник и т.д.) достигнута за счет понаехавших.

12. Симферополь обсуждает вчерашний пожар и эвакуацию в ТРЦ "Меганом": "Почему в россии все горит неимоверно и постоянно? Ну, ведь не горели мы раньше, лет 5 назад. Меганом строился давно и был замечательный! При раше его стали зачем-то переделывать, расширять, наделав каких-то лабиринтов, а качество продукции ползет почему-то вниз неимоверными темпами. Как-то стремненько и страшненько становится с переменами за последние годы", "Раньше, малая, вы были свободными и жили в иной стране! А сча – готовь вазелин и огнетушитель", "Для меня тоже загадка. То горит, то чума, то еще хера какая-то. Как раньше без этого гемора жили и на площадь без ментов и рамок на концерты ходили, и, мля, все хорошо было", "Комментарии один лучше другого".

Симферополь

При Украине у нас и пожаров не было,что б вы понимали... pic.twitter.com/36fPHl01rv — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 1 августа 2019 г.

13. Киселев в Массандре присматривал, что бы свиснуть хорошего в подвалах… А все уже и так сперли… До него.

Киселев в Массандре присматривал,что бі свиснуть хорошего в подвалах....

а все уже и так сперли

до него pic.twitter.com/3LdRP1hQEw — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 1 августа 2019 г.

14. "Нужно было тогда, в 1941, все отдать немцам. И тогда бы тайга сегодня точно не горела, и дороги в Сибири были бы настоящие, а не направления, как сегодня" – вот так запел Зубков на шестом году войны. А какого же ты тогда в 2014-ом Крым ФАШИСТАМ отдавал?



Скрин Twitter

15. Оккупанты через говорящую голову коллаборанта Сергея Цекова предложили Украине, против которой шестой год ведут войну, альтернативу НАТО: "Украине пора начать курс по возвращению к своим истокам, братьям и истинным друзьям, с которыми надо строить свою судьбу и общее будущее. Для этого надо полностью восстановить свое членство в СНГ и начать консультации по вступлению в структуры, создаваемые дружественными государствами, это, прежде всего, ОДКБ. Это спасло бы Украину от саморазрушения, которое происходит и сегодня". Уровень цинизма кремлевских мразей не имеет границ.



Скрин КРЫМский бандеровец

16. А тим часом в Криму 1965-ий день поспіль валять каменюки з неба.

P.S. "Пока российский телевизор рассказывает, как хорошо живется на Руси, действительность шарахает по голове. Тех, кто сразу не принял новый "режим", подобные открытия российской "Америки" не удивляют, они и так ничего хорошего от оккупантов не ждали". Прочтите несколько историй о ватниках, которых камни с неба так шарахнули по голове, что немного привели в чувства. Для них Крым теперь, как и положено, украинский.

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