Нарушение прав, запрет на купание в Херсонесе и Бакальская коса исчезает: новости Крымнаша

Известный блогер КРЫМский бандеровец собирает самые резонансные новости из аннексированного полуострова. Читайте новый выпуск – "Крымский прорыв проходит под звуки траурного марша Шопена".

1. Крымскотатарский Ресурсный Центр представил итоги и анализ нарушений прав человека в оккупированном россией Крыму за I полугодие 2019 года. По данным организации, за отчетный период на полуострове зафиксировано 73 обыска, 69 задержаний, 97 допросов, опросов, "бесед", 200 арестов, включая 133 случая продления срока ареста, 381 случай нарушения права на справедливый суд, 68 случаев – на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья, 36 этапирований политзаключенных.

В отчете также содержится информация о жертвах на полуострове за I полугодие 2019 года, о нарушении религиозных, образовательных, культурных прав, о разрушении экологии Крыма, ужесточении обвинений политзаключенным, ненадлежащих условиях содержания в местах удержания под стражей, незаконном призыве в оккупационную армию, военных учениях и т.д. Подробней прочтите по ссылке.



Итоги и анализ нарушений прав человека в оккупированном россией Крыму / Инфографики Итоги и анализ нарушений прав человека в оккупированном россией Крыму / Инфографики Крымскотатарский Ресурсный Центр

2. Тяжелобольной активист Эдем Бекиров, который содержится в медсанчасти СИЗО №1 Симферополя, 31 июля написал заявление о намерении объявить голодовку и отказаться от приема лекарств на случай его этапирования в Красноперекопск.



Эдем Бекиров / Фото ЦЕНЗОР.нет

3. В июне 2013 года национальный заповедник "Херсонес Таврический" в Севастополе включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО. По ссылке прочтите, как оккупанты это наследие уничтожают, а также посмотрите фоторепортаж.

4. Оккупанты окончательно запретили купание возле Херсонеса. Говорят, что купальщики "вредят заповеднику", купаться тут "опасно", а ЮНЕСКО может отобрать у музея "международный статус". В соцсетях разразился трехэтажный вой, особенно на САМОМ ватном сайте "Форпост":

"С какого перепугу понаехи гнобят севастопольцев, как только могут? Никогда – ни в СССР, ни в Украине – не было запрета купаться в Херсонесе. Это просто садизм – запрещать жителям в жару освежиться в море, данном севастопольцам природой", "Очень хочу написать много плохих слов! Ну, задолбали уже! Но нас никто не слышит и не собирается!", "Ух ты! Оказывается, там каждый год люди гибнут, а мы что-то и не знаем ничего! МЧС! Почему не докладываете, что на пляже Херсонеса люди тонут?!! Непорядок! До 2014 года не угрожал статусу, а с 2014 чего-то угрожать начал. С чего бы это?!", "Нашествие слонов в посудную лавку", "Противно, когда отдельные ничтожества мнят себя вершителями судеб", "Зазаборить все что можно с криком "Крым наш" – мозгов хватает. А сделать, чтобы людям было удобно и комфортно – нет", "Хапают-хапают дорогие россияне гектарами и километрами. Что у нас еще не отобрали?", "Морозова просто не в адеквате, очередная понаехавшая гопница!", "Уберите свои грабли от пляжа", "Только траурные процессии! Только смерть и жуть загробная! Купаться нельзя! Страна заборов и шлагбаумов! Траурный марш Шопена нужно пустить фоном по всему Херсонесу! Понаехи сраные!", "Валите домой", "Я в Херсонес с пацанами бегал купаться с Корабелки, когда эти двое еще в яйцах у их папок пищали! Начальники через коромысло, хр*н знает откуда свалившиеся на нашу голову", "ЗАТО КРЫМ НАШ", "Живу рядом с Херсонесом и вижу воочию, что ТАМ паркуется и проживает. Устроили себе минкультовский санаторий закрытого типа", "Сколько гопников в городе развелось. Деваться от них некуда. Состояние души подавленное".

Крым. Оккупанты окончательно запретили купание возле Херсонеса. Говорят, что купальщики "вредят заповеднику", купаться тут "опасно" и Юнеско может отвернуться. В соцсетях разразился трехэтажный вой, особенно на САМОМ ватном сайте Форпост. Заскринил чуток > https://t.co/IckZOscSfd pic.twitter.com/m53T81jGaj — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 1 августа 2019 г.

5. Гардемарины все никак не успокоятся и взывают к ЮНЕСКО: "Может быть, ЮНЕСКО сможет остановить понаехавших варваров и спасти наш Херсонес?", "Никто никого не остановит, это хозяйский подход – все то, что древнее Крещения Руси, не в чести", "БЕСПОЛЕЗНО!!!!!! ВЫ ЖЕ ВИДИТЕ, ЧТО ТВОРЯТ????? ДЕБИЛЫ-ПОНАЕХИ!?????", "Нелюди, пошли вон из Севастополя!!!!!!! Что вы творите?! Это уже не безобразие!!!!!!! Это какое-то издевательство!!!!!!!", "Я, бл*ть, охреневаю, конечно. То, что люди купались раньше на Херсонесе, это причиняет вред Херсонесу. А то, что они, суки, сейчас творят там, практически стройку развернули, это нет, все нормально, устраивая там концерты и т.д.".



Скрин из Twitter

6. 33 гектара заповедной Бакальской косы исчезло из-за добычи песка оккупантами. Добыча песка в промышленных масштабах продолжается тут с 2015 года. Гоблин театрально топнул ножкой и призвал привлечь виновных к ответственности.



Бакальская коса / Фото из открытых источников

7. Жители оккупированной Керчи пожаловались Гоблину на повышение тарифов ихтамнетского МТС в Крыму. Гоблин сделал вид, что ничего об этом не знал, а также пообещал пожаловаться путину, а главный офис МТС "взять штурмом". Штурмовик хренов.



Скрин КРЫМский бандеровец

8. Крым. Утро. Огромная очередь в медклинику для сдачи анализов. Раздраженные все. Тут из середины очереди девушка с маленьким ребенком 3-х лет просит пропустить без очереди. Ответ поразил: "Мы тут все умираем!". И не пропустили. Все бы ничего, вот только это коммерческая клиника… Представьте, что творится в обычных.

9. Есть ли предел маразму? Теперь, чтобы попасть в туалет, надо купить билет в кассе автовокзала (в Бахчисарае на автостанции расстояние от касс до заведения – около 100 м). Уехать-то вы уедете, а вот добежать можно не успеть. Удачи!

Есть ли предел маразму?

Теперь, чтобы попасть в это заведение, надо купить билет в кассе автовокзала (в Бахчисарае на автостанции расстояние от касс до заведения около 100м). Уехать-то Вы уедете, а вот добежать можно не успеть. Удачи!! pic.twitter.com/uRTaCAnInG — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 31 июля 2019 г.

10. Константинов заявил, что в течение следующих пяти лет "Единая россия" завершит "процесс модернизации" Крыма, а прошедшие пять лет назвал "настоящим крымским прорывом". Даже ватные активисты возмутились этой циничной лжи:

"Проекты руководства "Единой россии" и их приближенных особ очень видны, но вот к жизни простых крымчан они никак не относятся. Это, можно сказать, прорыв для особых личностей при "Единой россии", использующих свое высокое положение в своих личных целях. Для них – да. Пять лет назад они взахлеб вещали, что "у нас будет, как в Монако".

Исполнили. Вещали-то о себе, как оказалось", "Верите или нет, я понятия не имею, о каком прорыве говорит Константинов. Единственный "прорыв" – это личное и стремительное обогащение как верхушки новых "единороссов", так и всех рядовых членов этого кружка", "Константинову и Аксенову в пору бы уже отчитаться, сколько заработал Крым и что за эти заработанные деньги сделано, в конце концов, где эти деньги? Это верх цинизма и лжи", "За одно заявление Константинова о поддержке крымчанами пенсионной реформы ему не только не место в Госсовете, а и в самом Крыму. Теперь о достижениях. Керченский мост – это заслуга Ротенберга, к которой крымчан не подпускали. Строительство трассы "Таврида" ведется хаотично и конца-края ему не видно. О реализованных проектах в количестве трех тысяч – не верю. Построенные детские сады ставить себе в заслугу не надо – власть для того и существует, чтобы строить, благоустраивать и развивать вверенную ей территорию. В заслугу можно ставить улучшение жизни крымчан, но тут круглый ноль. Ах да, забыл сказать об уничтожении симферопольского молокозавода и не только его", – причитают ватники.

P.S. Пока гоблинообразные рассказывают о крымском прорыве, жители Крыма, особенно ватные, все громче и громче неистово воют в соцсетях, перечисляя все то, чего уже лишила их "родная гавань" и чего лишит в ближайшем будущем. "Крымский прорыв" проходит, как было отмечено севастопольским ватником, под звуки траурного марша Шопена.

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