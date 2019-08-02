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      Окупанти доводять Крим до екологічного лиха через токсичний пісок

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      Окупанти продовжують видобуток небезпечного піску
      Окупанти продовжують видобуток небезпечного піску / Ілюстративне фото

      На території Криму збільшилася площа видобутку небезпечного піску із спеціальних споруд для безпечного зберігання токсичних речовин. Однак окупанти свої дій прикривають ремонтними роботами.

      Пісок видобувають з хвостосховищ, де зберігалися відходи збагачення руд Камиш-Бурунського залізорудного комбінату, про це повідомляє прес-служба МінТОТ. 

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      Роботу залізобетонного комбінату припинили у 1994 році. Однак наразі отруйні відходи використовують, ймовірно, для будівництва об'єктів інфраструктури тимчасово окупованого півострова.

      Україна продовжує відстежувати наслідки широкомасштабного видобутку піску безпосередньо з дамби Нижньо-Чурбашского і Верхньо-Чурбашского хвостосховищ, де зберігалися отруйні відходи підприємства" Камиш-Бурунський залізорудний комбінат,
      – мовиться у повідомленні.

      Так, незважаючи на судову заборону окупаційної влади РФ на видобуток токсичного піску з цих хвостосховищ, в 2019 році площа територій активних робіт в порівнянні з 2018 роком суттєво збільшилася.

      "Окупаційна влада намагається видати роботи з видобутку токсичного піску за" роботу щодо запобігання підтоплень житлових будинків в Приозерному ". Однак насправді земснарядами проводиться вибірка токсичного піску", – пояснюють у міністерстві.

      Що таке хвостосховище?Гідротехнічна споруда, комплекс спеціальних споруд та обладнання для складування або захоронення радіоактивних, токсичних та інших відходів збагачення корисних копалин.

      Яка ще масштабна екологічна проблема є в окупованому Криму?

      Україна забезпечувала до 85% потреб Криму у прісній воді через 400-кілометровий Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після анексії у 2014 році постачання припинили.

      Влітку 2018 року окупований Крим накрила сильна засуха. Тоді пересохла одна з найбільших річокпівострова – Біюк-Карасу. Українська влада зауважує, що екологічний стан в окупованому Росією Криму є катастрофічним. Більша частина півострова знищена посухою через нестачу води.

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      Теги: Новини України Новини політики Анексія Криму Новини Криму Новини Росії Україна – Росія
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