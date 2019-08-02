Окупанти доводять Крим до екологічного лиха через токсичний пісок
На території Криму збільшилася площа видобутку небезпечного піску із спеціальних споруд для безпечного зберігання токсичних речовин. Однак окупанти свої дій прикривають ремонтними роботами.
Пісок видобувають з хвостосховищ, де зберігалися відходи збагачення руд Камиш-Бурунського залізорудного комбінату, про це повідомляє прес-служба МінТОТ.
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Роботу залізобетонного комбінату припинили у 1994 році. Однак наразі отруйні відходи використовують, ймовірно, для будівництва об'єктів інфраструктури тимчасово окупованого півострова.
Україна продовжує відстежувати наслідки широкомасштабного видобутку піску безпосередньо з дамби Нижньо-Чурбашского і Верхньо-Чурбашского хвостосховищ, де зберігалися отруйні відходи підприємства" Камиш-Бурунський залізорудний комбінат,
– мовиться у повідомленні.
Так, незважаючи на судову заборону окупаційної влади РФ на видобуток токсичного піску з цих хвостосховищ, в 2019 році площа територій активних робіт в порівнянні з 2018 роком суттєво збільшилася.
"Окупаційна влада намагається видати роботи з видобутку токсичного піску за" роботу щодо запобігання підтоплень житлових будинків в Приозерному ". Однак насправді земснарядами проводиться вибірка токсичного піску", – пояснюють у міністерстві.
Що таке хвостосховище?Гідротехнічна споруда, комплекс спеціальних споруд та обладнання для складування або захоронення радіоактивних, токсичних та інших відходів збагачення корисних копалин.
Яка ще масштабна екологічна проблема є в окупованому Криму?
Україна забезпечувала до 85% потреб Криму у прісній воді через 400-кілометровий Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після анексії у 2014 році постачання припинили.
Влітку 2018 року окупований Крим накрила сильна засуха. Тоді пересохла одна з найбільших річокпівострова – Біюк-Карасу. Українська влада зауважує, що екологічний стан в окупованому Росією Криму є катастрофічним. Більша частина півострова знищена посухою через нестачу води.