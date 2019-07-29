У Зеленського озвучили позицію щодо повернення води в окупований Крим

Росія незаконно анексувала український Крим. Тому, відновлення постачання прісної води Північно-Кримським каналом на окупований півострів наразі є недоречним.

Постійний представник президента в АР Крим Антон Кориневич в інтерв'ю "Сегодня" зауважив, що Україна має продовжувати тиснути на Росію-окупанта, тому не повинна відновлювати водопостачання в Крим.

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"Мені здається, що це недоречно. Позиція щодо непоставок води Північно-Кримським каналом у Крим є правильною і вірною. Україна повинна застосовувати механізми, які має для тиску на державу-окупанта", – сказав чиновник.

За його словами, для Росії питання відновлення водопостачання є важливим, адже півострів охопила посуха і це призводить до великої екологічної катастрофи. Найбільших збитків у Криму зазнає сільське господарство.

Проте, навряд чи Україна найближчим часом змінить свою позицію і поновить водопостачання на півострів.

У тій ситуації, що ми маємо, ми не можемо говорити про подачу води Північно-Кримським каналом в Крим. Я вважаю, що це однозначна позиція,

– наголосив Кориневич.

Він додав, що такої ж позиції дотримуються в Офісі Президента і щодо постачання електроенергії з материкової України до окупованого Криму.

Що відбувається із водою в окупованому Криму?

Україна забезпечувала до 85% потреб Криму у прісній воді через 400-кілометровий Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після анексії у 2014 році постачання припинили.



Влітку 2018 року окупований Крим накрила сильна засуха. Тоді пересохла одна з найбільших річок півострова – Біюк-Карасу. Українська влада зауважує, що екологічний стан в окупованому Росією Криму є катастрофічним. Більша частина півострова знищена посухою через нестачу води.



Раніше підземні води Криму поповнювала прісна вода із материкової України, не даючи їм стати солоними. Нині ж засолені ґрунти стали неродючими. За однією із версій, саме використання солоної води призвело до екологічної катастрофи на заводі олігарха Фірташа в Армянську.

Що каже Росія-окупант про проблеми з водою в Криму? У Росії кажуть, що жодних проблем немає. Там стверджують, що окупований Крим попри критичну нестачу не потребує води з України. Кажуть, із усім впораються самі. Непотрібним там вважають і відновлення поставок води із Дніпра, хоча проросійський екс-президент Криму Юрій Мєшков звернувся до Володимира Зеленського з проханням відновити її подачу.