Таку думку Зеркаль висловила в інтерв'ю програми "Перехресний допит". І додала, що насамперед "ми захищаємо не кошти, а трубу".
Увага Завершення "Північного потоку-2": Путін запевнив, що транзит газу Україною збережеться
Про транспортування газу
Вона зазначила, що у 2020 році Німеччина ініціювала 26 інвестиційних проєктів у Російську Федерацію, США – 20. Наступними ідуть Китай, а потім Франція. Україна такими цифрами не може похвалитись, додала Зеркаль. На її думку, це спільна проблема.
"Якщо ви говорите про те, що ми не маємо транспортувати російський газ до Європи й заробляти на цьому гроші, то в цьому є маніпуляція. Труба гарантує нам безпеку, якої у нас без цього немає", – зазначила Зеркаль.
Тому що свого часу укладений Будапештський меморандум не надав нам цього. А в НАТО нас ніхто не хоче бачити, тому на нас не розповсюджується 5 стаття про колективну безпеку, на відміну від Німеччини,
– пояснила вона.
І підсумувала, що для того, аби "бити ворога" – мають бути засоби. Їх треба за щось купувати чи від когось утримувати.
Дивіться повністю інтерв'ю із Ланою Зеркаль: відео