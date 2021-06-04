Таку думку Зеркаль висловила в інтерв'ю програми "Перехресний допит". І додала, що насамперед "ми захищаємо не кошти, а трубу".

Увага Завершення "Північного потоку-2": Путін запевнив, що транзит газу Україною збережеться

Про транспортування газу

Вона зазначила, що у 2020 році Німеччина ініціювала 26 інвестиційних проєктів у Російську Федерацію, США – 20. Наступними ідуть Китай, а потім Франція. Україна такими цифрами не може похвалитись, додала Зеркаль. На її думку, це спільна проблема.

"Якщо ви говорите про те, що ми не маємо транспортувати російський газ до Європи й заробляти на цьому гроші, то в цьому є маніпуляція. Труба гарантує нам безпеку, якої у нас без цього немає", – зазначила Зеркаль.

Тому що свого часу укладений Будапештський меморандум не надав нам цього. А в НАТО нас ніхто не хоче бачити, тому на нас не розповсюджується 5 стаття про колективну безпеку, на відміну від Німеччини,

– пояснила вона.

І підсумувала, що для того, аби "бити ворога" – мають бути засоби. Їх треба за щось купувати чи від когось утримувати.

Нагадаємо! Російський газопровід "Північний потік-2", який держава-окупант будує в обхід України, майже добудували. В міністерстві закордонних справ Росії заявили, що навіть після цього транзит газу Україною продовжиться.

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