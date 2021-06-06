По словам Байдена, Вашингтон готов стоять на защите демократических ценностей. Президент США обнародовал свой план.

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Стоит заметить, что этот план предусмотрен не только для переговоров с Путиным. С этим документом Байден посетит саммиты G7 и НАТО, а также встретится с руководством ЕС.

О чем будут говорить Байден и Путин

Вашингтон хочет сотрудничать с Россией. В частности, по следующим вопросам:

стратегическая стабильность;

контроль над вооружениями.

Что интересно, сначала Байден обсудит все вопросы с партнерами и союзниками – только после этого состоится встреча с Путиным. Он отметил, что встреча с Путиным в Женеве состоится после дискуссий с партнерами и союзниками.

"Когда я встречусь с Владимиром Путиным в Женеве, это произойдет уже после обсуждений на высоком уровне с друзьями, партнерами и союзниками. Мы – едины в решении вызовов России по европейской безопасности, начиная с агрессии в Украине. И не будет сомнений в решимости США защищать демократические ценности, которые мы не можем отделить от своих интересов", – заявил Байден.

Президент Путин знает, что я без колебаний отреагирую на возможные негативные действия,

– подчеркнул он.

Встреча Байдена и Путина: коротко