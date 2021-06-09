Об этом заявил заместитель главы Офиса Президента Андрей Сибига. По его словам, Украине важно, чтобы в глобальной политике было больше предсказуемости и уважения к нормам международного права.

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США поддерживают суверенитет Украины

По словам Сибиги, если такого результата удастся достичь во время встречи Байдена и Путина, то это будет выгодно не только для украинского государства, но и для всех участников международных отношений.

Как рассказал заместитель главы ОПУ, США поддерживают суверенитет и территориальную целостность и безопасность Украины. Сибига отметил, что на этой основе и будет происходить обсуждение всех тем, которые касаются интересов украинского государства.

Вопрос относительно "беспокойств" Украины в связи с этими переговорами является некорректным,

– подчеркнул он.

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