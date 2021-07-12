Однак ці домовленості зовсім не про повернення Донбасу. Таку думку висловив російський публіцист Андрій Піонтковський.

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Він зауважив, інтенсивність звинувачень, перехід до формули, що "немає українського народу й державності" різко посилився після зустрічі Путіна з Байденом.

Путін нав'язав Байдену ідею безальтернативності мінських угод,

– зазначив він.

Сталося це через 2 дні після того, як глава російського МЗС Сергій Лавров у офіційному інтерв'ю виголосив фразу: "Ми ніколи не дозволимо Зеленському зіскочити з гачка мінських угод. Хай він звивається на ньому якомога довше".

За словами Піонтковського, саме в цьому полягає природа використання Москвою мінських угод. Формально вони ніби про:

повернення окупованих Донецької й Луганської областей;

відновлення територіальної цілісності.

"Але про це не мовиться. Москва вимагає легалізації в українському правовому полі свого воєнно-терористичного плацдарму, нічого в ньому не змінюючи", – пояснив він.

Росія залучала до тиску на Україну Меркель і Макрона, – Піонтковський

Росії вдавалося до цього тиску на Україну залучати й Меркель і Макрона. Коли Зеленський поїхав у квітні 2021 року до Парижа, йому були запропоновані певні кластери президента Франції. Тобто та ж вивернута формула Штайнмаєра.

Публіцист вважає, що тепер настав останній етап в путінській конструкції – змусити Байдена сказати Зеленському ту ж сакраментальну фразу у Вашингтоні: "Ідіть та виконуйте мінські угоди".

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