Однак ці домовленості зовсім не про повернення Донбасу. Таку думку висловив російський публіцист Андрій Піонтковський.
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Він зауважив, інтенсивність звинувачень, перехід до формули, що "немає українського народу й державності" різко посилився після зустрічі Путіна з Байденом.
Путін нав'язав Байдену ідею безальтернативності мінських угод,
– зазначив він.
Сталося це через 2 дні після того, як глава російського МЗС Сергій Лавров у офіційному інтерв'ю виголосив фразу: "Ми ніколи не дозволимо Зеленському зіскочити з гачка мінських угод. Хай він звивається на ньому якомога довше".
За словами Піонтковського, саме в цьому полягає природа використання Москвою мінських угод. Формально вони ніби про:
- повернення окупованих Донецької й Луганської областей;
- відновлення територіальної цілісності.
"Але про це не мовиться. Москва вимагає легалізації в українському правовому полі свого воєнно-терористичного плацдарму, нічого в ньому не змінюючи", – пояснив він.
Росія залучала до тиску на Україну Меркель і Макрона, – Піонтковський
Росії вдавалося до цього тиску на Україну залучати й Меркель і Макрона. Коли Зеленський поїхав у квітні 2021 року до Парижа, йому були запропоновані певні кластери президента Франції. Тобто та ж вивернута формула Штайнмаєра.
Публіцист вважає, що тепер настав останній етап в путінській конструкції – змусити Байдена сказати Зеленському ту ж сакраментальну фразу у Вашингтоні: "Ідіть та виконуйте мінські угоди".
Байден зустрівся з Путіним: головне
- Джо Байден і Володимир Путін 16 червня в Женеві провели зустріч. Очільники країн обговорили низку питань, серед яких – конфлікт на Донбасі.
- Після закінчення саміту президенти окремо поспілкувалися з журналістами. Путін під час пресконференції заявив, що Росія має лише одне зобов'язання – стежити за дотриманням українською стороною мінських переговорів.
- Крім цього, глава Кремля стягування російських військ у тимчасово окупований Крим пояснив "навчаннями на своїй території".