Об этом заявил бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью. Он подчеркнул, что Украина со своей стороны сделала все необходимое.

Важно Россия обиделась, что ее называют стороной конфликта на Донбассе

Волкер не согласился с мнением, что минские соглашения давно дискредитировали себя. Он отметил, что договоренности предусматривают важные шаги, которые могли бы помочь Украине вернуть контроль за потерянными территориями. По словам Курта Волкера, это:

свертывание вооружения и выход российских военных с территории оккупированной части Донбасса;

создание условий для проведения выборов в органы местной власти.

В то же время экс-спецпредставитель Госдепа США подчеркнул, что именно Россия последовательно и системно нарушает минские соглашения.

Украине важно восстановить границы государства и контроль внутри региона, и она выполнила все условия, чтобы этого достичь, одобрила все необходимое законодательство. Все остальные шаги целиком и полностью за Россией, это признают Европа и США. И это остается важным основанием для сильной дипломатической позиции Украины,

– подытожил Волкер.

Вместе с тем президент Владимир Зеленский ранее заявил, что минские договоренности плохо работали с самого начала. Он считает, что соглашения, подписанные в 2015 году "едва живые".

Почему минские соглашения не работают