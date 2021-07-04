С очередным заявлением об Украине выступил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Мол, официальный Киев дает "ложные характеристики" Москве.

Актуально В Кремле пригрозили срывом встречи Зеленского и Путина: какие причины

Песков дерзко говорит, что Россия – не сторона конфликта

Главная проблема – убежденная позиция Украины, власти которой пытаются представить нашу страну участницей конфликта. Это абсолютно не соответствует действительности и является неприемлемым,

– сказал Песков.

Также, по словам рупора Кремля, Украина "не выполняет минские договоренности" и пытается "размыть их важность, говоря, что они не живые". Из-за этого Россия вроде бы не доверяет президенту Украины.

Зеленский ранее назвал Минские соглашения "едва живыми"

Отметим, что во время своего последнего интервью президент Владимир Зеленский действительно говорил о Минских соглашениях. Глава государства подчеркнул, что они – "еле живые" по состоянию на сейчас, да и в целом плохо работали с самого начала.

Стоит прочитать Очередной бред: Путин хочет укрепить "братские связи" россиян с украинцами

Ярким примером того, что договоренности не работают, Зеленский назвал российскую паспортизацию оккупированного Донбасса. Сейчас, считает президент, нужно искать другой формат для урегулирования ситуации.