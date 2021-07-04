З черговою заявою про Україну виступив прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Мовляв, офіційний Київ дає "неправдиві характеристики" Москві.

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Пєсков зухвало каже, що Росія – не сторона конфлікту

Головна проблема – переконана позиція України, влада якої намагаються представити нашу країну учасницею конфлікту. Це абсолютно не відповідає дійсності і є неприйнятним,

– сказав Пєсков.

Також, за словами рупора Кремля, Україна "не виконує мінські домовленості" та пробує "розмити їх важливість, кажучи, що вони не живі". Через це Росія начебто не довіряє президенту України.

Зеленський раніше назвав мінські угоди "ледь живими"

Зазначимо, що під час свого останнього інтерв'ю президент Володимир Зеленський справді говорив про мінські угоди. Глава держави наголосив, що вони – "ледве живі" станом на зараз, та й загалом погано працювали з самого початку.

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Яскравим прикладом того, що домовленості не працюють, Зеленський назвав російську паспортизацію окупованого Донбасу. Наразі, вважає президент, потрібно шукати інший формат для врегулювання ситуації.