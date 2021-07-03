Що відомо про абсурдні плани агресора

Очільник Кремля навіть підписав відповідний указ. Його опублікували 3 липня.

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У документі президента країни-агресора зазначено, що Росія досягатиме цілей зовнішньої політики за допомогою зміцнення так званих "братніх зв'язків" між російським, білоруським та українським народами. Водночас жодні конкретні кроки для цього не вказали.

Крім того, Путін вирішив зміцнити позиції російської мови як "мови міжнародного спілкування". У звичній риториці він хоче підтримати росіян, які проживають в інших країнах, для збереження їх "загальноросійської культурної ідентичності".

Цікаво! Згідно з опитуванням Active Group, російська мова не потрапила навіть у топ 5 мов, знання яких українці вважають дуже важливими. За російську проголосувало лише 9,6% опитаних. Водночас на перших місцях опинилися англійська, німецька та французька.

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