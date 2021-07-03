Что известно об абсурдных планах агрессора

Глава Кремля даже подписал соответствующий указ. Его опубликовали 3 июля.

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В документе президента страны-агрессора указано, что Россия будет достигать целей внешней политики посредством укрепления так называемых "братских связей" между российским, белорусским и украинским народами. В то же время никакие конкретные шаги для этого не указали.

Кроме того, Путин решил укрепить позиции русского языка как "языка международного общения". В привычной риторике он хочет поддержать россиян, проживающих в других странах, для сохранения их "общероссийской культурной идентичности".

Интересно! Согласно опросу Active Group, русский язык не попал даже в топ 5 языков, знание которых украинцы считают очень важным. За русский проголосовало лишь 9,6% опрошенных. В то же время на первых местах оказались английский, немецкий и французский.

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