Жители Донбасса смогут голосовать онлайн. В ЦИК отметили также, что желающие проголосовать должны зарегистрироваться на Едином портале госуслуг. Соответствующий проект постановления могут утвердить уже 20 июля.

Заметьте Путин потерял всю Украину, – Казанский о последствиях агрессии Кремля

Тем временем в оккупированном Донецке агитацию проводит пропутинская "Единая Россия". В частности, в эту политсилу изъявил желание вступить главарь оккупантов Денис Пушилин.

Российская агитация в Донецке: смотрите видео

Обратите внимание! Депутаты от "Единой России" также посетили Луганск. Там они агитировали местных жителей голосовать на выборах в Госдуму.

Российские паспорта на Донбассе: главное