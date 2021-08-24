Такими спогадами в ефірі 24 каналу поділився учасник бойових дій на Сході Дмитро Коцюбайло. І додав, 2014 рік був одним з найважчих на фронті.

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За його словами, на початку війни українські військові багато чого навчалися просто на ходу. Наразі у наших захисників уже є великий досвід, можливості, вміння і правильне розуміння, як треба захищати Україну.

Боєць пригадав, що 2014 рік запам'ятався саме тим, що загинуло багато молодих хлопців, які суто за покликом душі і патріотизму йшли на самопожертву.

Бо не маючи максимально нормального бойового досвіду, вони гинули. Це були найстрашніші роки. І по 2021 рік тримає війна, яка щодня забирає найкращих синів нашої країни,

– підкреслив Дмитро Коцюбайло.

Він також зауважив, що наразі на фронті немає всього необхідного. Зокрема багато видів боєприпасів і озброєння є просто дефіцитними. Крім цього, понад 1,5 року відсутнє державне оборонне замовлення.

Росія максимально хоче нас загарбати, – Коцюбайло

Учасник війни на Донбасі відповів, що для нього означає незалежність. Це суверенність, розуміння, що ми як українці можемо розвивати свою історію, маємо своїх національних героїв, мову. А Україна – визнанна всім світом країна.

"І до цього часу ми здобуваємо можливість бути незалежними. Адже Росія максимально хоче нас загарбати і окупувати наші території", – наголосив він.

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