Такими воспоминаниями в эфире 24 канала поделился участник боевых действий на Востоке Дмитрий Коцюбайло. И добавил. 2014 год был одним из самых тяжелых на фронте.

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По его словам, в начале войны украинские военные многому учились прямо на ходу. Сейчас у наших защитников уже есть большой опыт, возможности, умения и правильное понимание, как надо защищать Украину.

Боец вспомнил, что 2014 год запомнился именно тем, что погибло много молодых ребят, которые сугубо по зову души и патриотизма шли на самопожертвование.

Потому что не имея максимально нормального боевого опыта, они погибали. Это были самые страшные годы. И по 2021 год держит война, которая ежедневно забирает лучших сыновей нашей страны,

– подчеркнул Дмитрий Коцюбайло.

Он также отметил, что сейчас на фронте нет всего необходимого. В частности многие виды боеприпасов и вооружения являются просто дефицитными. Кроме этого, более 1,5 года отсутствует государственный оборонный заказ.

Россия максимально хочет нас захватить, – Коцюбайло