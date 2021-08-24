Президент зазначив, що в цей святковий день українці повинні пам'ятати, завдяки кому можуть стояти на Майдані та радіти 30-й річниці Незалежності.

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Вшанування пам'яті загиблих військових

Дорогі громадяни, ми маємо пам'ятати, завдяки кому можемо бути тут. Це – наші захисники України, нашої незалежності. Герої, які віддали за неї свої життя. Вшануємо їхню світлу пам'ять хвилиною мовчання,

– зазначив глава держави.

Далі всі присутні на заході піднялися, після цього пролунав заклик схилити бойові прапори.

Після хвилини мовчання Зеленський додав, що українські захисники загинули заради майбутнього наших дітей та онуків. Він висловив впевненість, що нащадки так само урочисто святкуватимуть і 130-ту річницю

Для цього, закликав український лідер, слід пам'ятати про минуле, діяти сьогодні та думати про майбутнє.

Зверніть увагу! Раніше в ООН на запит "Радіо Свобода" підрахували, що з квітня 2014 року до кінця червня 2021 року 42 – 44 тисячі людей стали жертвами бойових дій на Донбасі. З них приблизно 13,2 – 13,4 тисячі людей загинули: понад 3,4 тисячі цивільних людей, приблизно 4,2 тисячі українських військових та 5,8 тисячі бойовиків. Решта отримали різного ступеня травми.

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