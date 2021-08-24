Президент зазначив, що в цей святковий день українці повинні пам'ятати, завдяки кому можуть стояти на Майдані та радіти 30-й річниці Незалежності.
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Вшанування пам'яті загиблих військових
Дорогі громадяни, ми маємо пам'ятати, завдяки кому можемо бути тут. Це – наші захисники України, нашої незалежності. Герої, які віддали за неї свої життя. Вшануємо їхню світлу пам'ять хвилиною мовчання,
– зазначив глава держави.
Далі всі присутні на заході піднялися, після цього пролунав заклик схилити бойові прапори.
Після хвилини мовчання Зеленський додав, що українські захисники загинули заради майбутнього наших дітей та онуків. Він висловив впевненість, що нащадки так само урочисто святкуватимуть і 130-ту річницю
Для цього, закликав український лідер, слід пам'ятати про минуле, діяти сьогодні та думати про майбутнє.
На Майдані хвилиною мовчання вшанували загиблих військових: відео
Святкування Дня Незалежності у Києві: що відомо
- У Києві 24 серпня стартував масштабний парад Збройних сил України до Дня Незалежності. У ньому беруть участь понад 5 тисяч військовослужбовців.
- На заході виступив Володимир Зеленський. Він нагадав, що історія України унікальна та сягає давнини, а також має численні пам'ятки, які були створені сотні років тому. Також президент запровадив нове свято – День розквіту української державності, яке відзначатимуть щорічно 28 липня.