Президент підкреслив, що у цей день Україна відзначає відновлення своєї незалежності.
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Зеленський нагадав, що історія нашої країни унікальна та сягає давнини.
Нашій Конституції 311 років. Написана Пилипом Орликом, вона нарешті вдома. І кожен може побачити її у Софійському соборі, збудованому понад 1000 років тому,
– підкреслив президент.
Також український лідер згадав численні пам'ятки України, які були створені сотні років тому. І українці продовжують будувати свій дім, де жили наші предки.
"Ми не в гостях. Ми – молода родина зі славетної династії Київської Русі України. З роду засновників, хрестителів. Ми нащадки могутньої країни, яка була центром Європи", – зазначив Володимир Зеленський.
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Заснування нового свята в Україні
Він також зауважив, що українці – спадкоємці державності, яка існувала тисячу років тому. І саме у День Незалежності України президент запровадив нове свято – День Української державності.
Ми починаємо відзначати День Української державності. Її точкою відліку ми вважаємо рік заснування Києва. Зародження нашої державності ми відзначатимемо в день хрещення Київської Русі (28 липня – 24 канал),
– заявив Зеленський.
Президент також зазначив, що "Україна розпочинає процес повернення на рідну землю видатних українців, які жили для України, боролися за Україну та поховані не в Україні".
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Внутрішні чвари шкодять Україні
За словами президента, внутрішні конфлікти завжди завдавали Україні більшої шкоди, ніж зовнішній ворог.
"Ми так багато сперечаємося про минуле, а це означає, що ми не робимо висновків із власної великої історії. Тому що жоден ворог не завдав нам більшого удару, ніж наші власні чвари", – сказав президент.
Він наголосив, що сила нашого народу – це громадяни України всіх національностей. Після цього він назвав національності, які проживають в Україні, та сказав, що "ми всі одна команда – збірна України: 25 регіонів, 25 гравців".
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Після цього Володимир Зеленський вручив нагороди українським захисникам, а також рідним наших героїв, які загинули, захищаючи Україну.
Як українці святкують День Незалежності
- 23 серпня відбувся перший саміт Кримської платформи. Участь у ньому взяли понад 40 держав. За підсумками саміту у Києві відкрили офіс Кримської платформи та підписали декларацію.
- 24 серпня на Хрещатику стартував масштабний військовий парад. Також на День Незалежності має відбутися морський парад на Дніпрі та в Одесі, у Чорному морі.
- А ввечері на НСК "Олімпійський" розпочнеться святкове шоу "Незалежність у нашій ДНК. День незалежності країни". У ньому братимуть участь зірки, артисти опери та балету та симфонічний оркестр.