Як Епіфаній привітав українців

За словами голови Православної церкви України, попри столітні намагання поневолити нашу державу, вона досі живе. Український народ має потужну духовну основу та незламний дух волі і братерства.

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Свято 30-річчя відновлення нашої державної Незалежності, яке ми з вами сьогодні відзначаємо, – це наш дороговказ, який водночас сповіщає і те, звідки ми прийшли, і те, куди прямуємо,

– наголосив митрополит.

Він додав, що не все складається так, як нам би хотілося. Але у Бога немає нічого випадкового.

"Якщо Господь і допускає випробування для нас – то для того, щоб, здолавши їх, ми зміцнювалися в добрі й правді".

Він закликав українців дякувати за все, що маємо: "А маємо ми так багато – лишень озирніться навколо і побачте все, що є".

Повний текст публікації митрополита Епіфанія у фейсбуці:

За Промислом Божим ми з вами живемо тут і зараз – на цій славетній землі, в суверенній Україні, маючи державну і духовну свободу. Свято 30-річчя відновлення нашої державної Незалежності, яке ми з вами сьогодні відзначаємо, – це наш дороговказ, який водночас сповіщає і те, звідки ми прийшли, і те, куди прямуємо.

Україна – особлива країна. Особлива – надзвичайною силою духу свого народу, його вірою, сердечністю, щирістю. Саме тому, попри всі кількасотлітні намагання її поневолити, підкорити, розділити, вона досі живе і «стає на ноги». Бо український народ має потужну духовну основу, глибоку релігійність і незламний дух волі та братерства, справедливості й гідності.

Так, не все складається, як нам би хотілося. Але у Бога немає нічого випадкового. Якщо Господь і допускає випробування для нас – то для того, щоби, здолавши їх, ми зміцнювалися в добрі й правді, цінували здобуте і захищали його. Цінуймо і дякуймо Господу за все, що маємо. А маємо ми так багато – лишень озирніться навколо і побачте все, що є, а не те, чого немає.

Слава Господу за все! Рідна Україно, зі святом!

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