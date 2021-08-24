Как Епифаний поздравил украинцев

По словам главы Православной церкви Украины, несмотря на столетние попытки поработить наше государство, оно до сих пор живет. Украинский народ имеет мощную духовную основу и несокрушимый дух воли и братства.

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Праздник 30-летия восстановления нашей государственной Независимости, который мы с вами сегодня отмечаем, – это наш ориентир, который одновременно возвещает и то, откуда мы пришли и куда направляемся,

– подчеркнул митрополит.

Он добавил, что не все складывается так, как нам бы хотелось. Но у Бога нет ничего случайного.

"Если Господь и допускает испытания для нас – то для того, чтобы, одолев их, мы укреплялись в добре и правде".

Он призвал украинцев благодарить за все, что имеем: "А имеем мы так много – только оглянитесь вокруг и увидьте все, что есть".

Полный текст публикации митрополита Епифания в Фейсбуке:

По Промыслу Божьему мы с вами живем здесь и сейчас – на этой славной земле, в суверенной Украине, имея государственную и духовную свободу. Праздник 30-летия восстановления нашей государственной Независимости, который мы с вами сегодня отмечаем, – это наш ориентир, который одновременно возвещает и то, откуда мы пришли и куда направляемся.

Украина – особенная страна. Особенна – необычайной силой духа своего народа, его верой, сердечностью, искренностью. Именно поэтому, несмотря на все несколько лет попытки ее поработить, покорить, разделить, она до сих пор живет и «становится на ноги». Потому что украинский народ имеет мощную духовную основу, глубокую религиозность и несокрушимый дух воли и Братства, Справедливости и достоинства.

Да, не все складывается, как нам бы хотелось. Но у Бога нет ничего случайного. Если Господь и допускает испытания для нас – то для того, чтобы, одолев их, мы укреплялись в добре и правде, ценили добытое и защищали его. Ценим и благодарим Господа за все, что имеем. А имеем мы так много – только оглянитесь вокруг и увидьте все, что есть, а не то, чего нет.

Слава Господу за все! Родная Украина, с праздником!

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