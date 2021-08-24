До заходу також залучили морську авіацію ВМС, авіацію Повітряних сил та армійську авіацію Сухопутних військ ЗСУ. На Хрещатик вийшли 3 колони – піша, повітряна та механізована.

Цікаво Понад 5 мільярдів гривень на святкування: які події до Дня Незалежності готують в Києві

У Києві перекрили низку вулиць через парад

До параду у столиці почали готуватись ще зранку. Вже перед восьмою на Хрещатик прибула військова техніка. Зокрема, БТР та тактичні колісні бойові машини.

Зазначимо, що у Києві на День Незалежності перекрили низку центральних вулиць. Обмеження діятимуть з 06:00 до 22:00.

Дивіться відео з військового параду у Києві:

Після військових ЗСУ на Хрещатик вийдуть родини загиблих учасників Революції Гідності, полеглих бійців АТО та ООС. Далі ітимуть військові медики, капелани, а потім ветерани з різних областей.

Зверніть увагу! Загалом на святкування Дня Незалежності витратили близько 5,5 мільярда гривень. Однак цих грошей недостатньо, тому уряд планував додатково залучити з інших джерел ще 1,6 мільярда.