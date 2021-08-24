Президент отметил, что в этот праздничный день украинцы должны помнить, благодаря кому могут стоять на Майдане и радоваться 30-й годовщине Независимости.

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Чествование памяти погибших военных

Дорогие граждане, мы должны помнить, благодаря кому можем быть здесь. Это – наши защитники Украины, нашей независимости. Герои, отдавшие за нее свои жизни. Почтим их светлую память минутой молчания,

– отметил глава государства.

Далее все присутствующие на мероприятии поднялись, после этого раздался призыв склонить воинственные знамена.

После минуты молчания Зеленский добавил, что украинские защитники погибли ради будущего наших детей и внуков. Он выразил уверенность, что потомки так же торжественно будут праздновать и 130-ю годовщину

Для этого, призвал украинский лидер, следует помнить о прошлом, действовать сегодня и думать о будущем.

Обратите внимание! Ранее в ООН по запросу "Радио Свобода" подсчитали, что с апреля 2014 года до конца июня 2021 года 42 – 44 тысячи человек стали жертвами боевых действий на Донбассе. Из них примерно 13,2 – 13,4 тысячи человек погибли: свыше 3,4 тысячи гражданских людей, примерно 4,2 тысячи украинских военных и 5,8 тысячи боевиков. Остальные получили различной степени травмы.

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