Президент отметил, что в этот праздничный день украинцы должны помнить, благодаря кому могут стоять на Майдане и радоваться 30-й годовщине Независимости.
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Чествование памяти погибших военных
Дорогие граждане, мы должны помнить, благодаря кому можем быть здесь. Это – наши защитники Украины, нашей независимости. Герои, отдавшие за нее свои жизни. Почтим их светлую память минутой молчания,
– отметил глава государства.
Далее все присутствующие на мероприятии поднялись, после этого раздался призыв склонить воинственные знамена.
После минуты молчания Зеленский добавил, что украинские защитники погибли ради будущего наших детей и внуков. Он выразил уверенность, что потомки так же торжественно будут праздновать и 130-ю годовщину
Для этого, призвал украинский лидер, следует помнить о прошлом, действовать сегодня и думать о будущем.
На Майдане минутой молчания почтили погибших военных: видео
Празднование Дня Независимости в Киеве: что известно
- В Киеве 24 августа стартовал масштабный парад Вооруженных сил Украины ко Дню Независимости. В нем принимают участие более 5 тысяч военнослужащих.
- На мероприятии выступил Владимир Зеленский. Он напомнил, что история Украины уникальна и достигает древности, а также имеет многочисленные памятники, которые были созданы сотни лет назад. Также президент ввел новый праздник – День расцвета украинской государственности, который будут отмечать ежегодно 28 июля.