Соответствующее заявление ЕС объявили во время заседания Постоянного совета ОБСЕ. Там отметили, что массовая выдача российских паспортов гражданам Украины в упрощенном и выборочном порядке противоречит целям Минских договоренностей.

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Такие меры нарушают суверенитет Украины, противоречат целям Минских договоренностей и препятствуют будущему процессу реинтеграции,

– говорится в сообщении.

Кроме того, в ЕС отметили, что санкции против России "привязаны к полному выполнению Минских соглашений".

Заявление главы украинской миссии в ОБСЕ

Евгений Цимбалюк – глава украинской миссии в ОБСЕ – выступил во время заседания Постсовета. Он заявил, что незаконная паспортизация – это одно из самых грубых нарушений Минских договоренностей со стороны России.

Цимбалюк также осудил намерение России привлечь жителей оккупированных территорий к участию в электронном голосовании на выборах в Госдуму.

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