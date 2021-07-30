Соответствующее заявление ЕС объявили во время заседания Постоянного совета ОБСЕ. Там отметили, что массовая выдача российских паспортов гражданам Украины в упрощенном и выборочном порядке противоречит целям Минских договоренностей.
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Такие меры нарушают суверенитет Украины, противоречат целям Минских договоренностей и препятствуют будущему процессу реинтеграции,
– говорится в сообщении.
Кроме того, в ЕС отметили, что санкции против России "привязаны к полному выполнению Минских соглашений".
Заявление главы украинской миссии в ОБСЕ
Евгений Цимбалюк – глава украинской миссии в ОБСЕ – выступил во время заседания Постсовета. Он заявил, что незаконная паспортизация – это одно из самых грубых нарушений Минских договоренностей со стороны России.
Цимбалюк также осудил намерение России привлечь жителей оккупированных территорий к участию в электронном голосовании на выборах в Госдуму.
Незаконная паспортизация Донбасса: главное
- Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал действия России так: "Они выдают эти документы, это как когда Гитлер нападал, он аусвайсы (удостоверения личности – 24 канал) выдавал для того, чтобы на оккупированных территориях у человека было удостоверение".
- По словам Данилова, Владимир Путин планирует "дополнительно себе взять 500 тысяч голосов на выборах в Госдуму".
- Тем временем российская ЦИК уже подала в проекте постановления информацию, что жители оккупированной Донетчины и Луганщины, которые имеют российские паспорта, смогут голосовать на выборах в Госдуму осенью 2021 года.