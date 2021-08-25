В украинской делегации ТКГ отметили, что не проводят консультации с террористами.
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Российская делегация менее чем за сутки до начала заседания сделала техническое сообщение о привлечении к работе гуманитарной подгруппы ТКГ гражданки Украины Майи Пироговой, осужденной в Украине за терроризм,
– сообщили в ТКГ.
Украина рассматривает это как сознательную попытку сорвать консультации, особенно учитывая предыдущий опыт блокирования Россией работы политической подгруппы именно таким образом.
Таким образом российская делегация пытается переложить свою непосредственную и единоличную ответственность за последовательный срыв решения гуманитарных вопросов, в частности:
- обмена пленными:
- разблокирования работы КПВВ с российской стороны.
Эти попытки напрасны. Мы призываем российских представителей вернуться к запланированным трехсторонним консультациям,
– добавили в украинской делегации.
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