Резников в США
Встреча министра по вопросам временно оккупированных территорий и Криса Смита проходила в рамках рабочего визита Резникова в Штаты. Они обсудили предстоящую поездку Владимира Зеленского в Вашингтон.
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Резников представил американскому чиновнику идеи относительно возможных путей привлечения США к мирным переговорам по Донбассу. Кроме того, он отметил оживление соответствующих дипломатических процессов.
В то же время Смит заверил, что Штаты готовы к приезду Зеленского. Он выразил поддержку Крымской платформе и процессу урегулированию ситуации на Донбассе. Чиновник также подчеркнул важность сотрудничества США и Украины в рамках стратегического партнерства.
Что известно о поездке Зеленского в Вашингтон
- Джо Байден 7 июня по телефону пригласил Зеленского в Белый дом. Встреча президентов состоится 30 августа.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и глава Офиса Президента Андрей Ермак 4 августа прибыли в США, чтобы подготовить предстоящий визит главы государства.
- По словам Кулебы, встреча Зеленского и Байдена определит отношения стран на следующие годы.
- Разговор лидеров государств будет состоять из 3 блоков: политического, безопасностного и экономического. В первую очередь президенты будут говорить о стратегическом партнерстве.