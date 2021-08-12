Резников в США

Встреча министра по вопросам временно оккупированных территорий и Криса Смита проходила в рамках рабочего визита Резникова в Штаты. Они обсудили предстоящую поездку Владимира Зеленского в Вашингтон.

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Резников представил американскому чиновнику идеи относительно возможных путей привлечения США к мирным переговорам по Донбассу. Кроме того, он отметил оживление соответствующих дипломатических процессов.

В то же время Смит заверил, что Штаты готовы к приезду Зеленского. Он выразил поддержку Крымской платформе и процессу урегулированию ситуации на Донбассе. Чиновник также подчеркнул важность сотрудничества США и Украины в рамках стратегического партнерства.

Что известно о поездке Зеленского в Вашингтон